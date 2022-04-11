https://ria.ru/20220411/dialog-1782848861.html

США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде

США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.04.2022

США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде

Россия готова к диалогу с США, однако Вашингтон назначил себя высшей "смотрящей" инстанцией, договариваться на этих условиях бесполезно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:59

2022-04-11T09:59

2022-04-11T10:06

сша

россия

в мире

нато

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, однако Вашингтон назначил себя высшей "смотрящей" инстанцией, договариваться на этих условиях бесполезно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Недоговороспособность США действительно все более очевидна, поскольку они изначально считают себя не одним из государств планеты, которому нужно договариваться с другими, а некой высшей "смотрящей" инстанцией, ответственной за поддержание нынешнего порядка в мире. Они сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет", - сказал политикПо его мнению, "договариваться с Вашингтоном на этих условиях бесполезно". Сама матрица pax americana (американский мир), в которую они пытаются загнать весь мир, не просто недемократична, а авторитарна по своей сути, отметил Косачев. "Поэтому именно Россия, а не Америка, сейчас борется за демократию и за справедливые отношения между народами", - подчеркнул сенатор.Что касается готовности к диалогу, то "с нашей стороны она вообще никогда не снималась с повестки", пояснил он. Косачев напомнил, что в декабре прошлого года Россия предложила правовую основу для такого диалога, которая, "будь она принята Западом, на 100% предотвратила бы нынешний кризис"."Но выяснилось, что для США и Запада в целом расширение НАТО важнее, чем мир и жизни людей. Тем самым в полной мере подтвердив наши опасения по поводу растущей угрозы у наших западных границ", - заключил политик.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, нато, совет федерации рф, константин косачев