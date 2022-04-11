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США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде
США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.04.2022
США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде
Россия готова к диалогу с США, однако Вашингтон назначил себя высшей "смотрящей" инстанцией, договариваться на этих условиях бесполезно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:59
2022-04-11T09:59
2022-04-11T10:06
сша
россия
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нато
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, однако Вашингтон назначил себя высшей "смотрящей" инстанцией, договариваться на этих условиях бесполезно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Недоговороспособность США действительно все более очевидна, поскольку они изначально считают себя не одним из государств планеты, которому нужно договариваться с другими, а некой высшей "смотрящей" инстанцией, ответственной за поддержание нынешнего порядка в мире. Они сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет", - сказал политикПо его мнению, "договариваться с Вашингтоном на этих условиях бесполезно". Сама матрица pax americana (американский мир), в которую они пытаются загнать весь мир, не просто недемократична, а авторитарна по своей сути, отметил Косачев. "Поэтому именно Россия, а не Америка, сейчас борется за демократию и за справедливые отношения между народами", - подчеркнул сенатор.Что касается готовности к диалогу, то "с нашей стороны она вообще никогда не снималась с повестки", пояснил он. Косачев напомнил, что в декабре прошлого года Россия предложила правовую основу для такого диалога, которая, "будь она принята Западом, на 100% предотвратила бы нынешний кризис"."Но выяснилось, что для США и Запада в целом расширение НАТО важнее, чем мир и жизни людей. Тем самым в полной мере подтвердив наши опасения по поводу растущей угрозы у наших западных границ", - заключил политик.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220410/diplomatiya-1782702855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, нато, совет федерации рф, константин косачев
09:59 11.04.2022 (обновлено: 10:06 11.04.2022)
США проявляют недоговороспособность, заявили в Совфеде
Сенатор Косачев: Россия готова к диалогу, но США проявляют недоговороспособность
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия готова к диалогу с США, однако Вашингтон назначил себя высшей "смотрящей" инстанцией, договариваться на этих условиях бесполезно, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Недоговороспособность США действительно все более очевидна, поскольку они изначально считают себя не одним из государств планеты, которому нужно договариваться с другими, а некой высшей "смотрящей" инстанцией, ответственной за поддержание нынешнего порядка в мире. Они сами себе вручили право судить, карать, определять, что правильно, а что нет", - сказал политик
По его мнению, "договариваться с Вашингтоном
на этих условиях бесполезно". Сама матрица pax americana (американский мир), в которую они пытаются загнать весь мир, не просто недемократична, а авторитарна по своей сути, отметил Косачев. "Поэтому именно Россия
, а не Америка
, сейчас борется за демократию и за справедливые отношения между народами", - подчеркнул сенатор.
Что касается готовности к диалогу, то "с нашей стороны она вообще никогда не снималась с повестки", пояснил он. Косачев напомнил, что в декабре прошлого года Россия предложила правовую основу для такого диалога, которая, "будь она принята Западом, на 100% предотвратила бы нынешний кризис".
"Но выяснилось, что для США и Запада в целом расширение НАТО
важнее, чем мир и жизни людей. Тем самым в полной мере подтвердив наши опасения по поводу растущей угрозы у наших западных границ", - заключил политик.