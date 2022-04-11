18:32 11.04.2022 (обновлено: 18:33 11.04.2022)
Марина Девятова подтвердила беременность
Марина Девятова станет матерью во второй раз
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Марина Девятова станет матерью во второй раз. Об этом артистка написала в социальных сетях.
"Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут", – отметила певица.
Она добавила, что они с супругом-бизнесменом Алексеем Пигуренко уже опытные родители.
"Мы уже опытные родители и живем обычной ежедневной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что это все мои самые позитивные эмоции, которые передаются пузожителю", – заключила артистка.
Ранее Девятова подверглась критике из-за изменившегося внешнего вида: зрители, увидев исполнительницу после долгого перерыва на телеэкране, посчитали, что она слишком располнела. Марина отмечала, что считает подобные высказывания нетактичными.
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