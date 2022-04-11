Марина Девятова подтвердила беременность

"Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут", – отметила певица.