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Марина Девятова подтвердила беременность - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
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Марина Девятова подтвердила беременность
Марина Девятова подтвердила беременность - РИА Новости, 11.04.2022
Марина Девятова подтвердила беременность
Марина Девятова станет матерью во второй раз. Об этом артистка написала в социальных сетях. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:32
2022-04-11T18:33
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Марина Девятова станет матерью во второй раз. Об этом артистка написала в социальных сетях.Она добавила, что они с супругом-бизнесменом Алексеем Пигуренко уже опытные родители.Ранее Девятова подверглась критике из-за изменившегося внешнего вида: зрители, увидев исполнительницу после долгого перерыва на телеэкране, посчитали, что она слишком располнела. Марина отмечала, что считает подобные высказывания нетактичными.
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знаменитости, шоу-бизнес
18:32 11.04.2022 (обновлено: 18:33 11.04.2022)
 
Марина Девятова подтвердила беременность

Марина Девятова станет матерью во второй раз

© РИА Новости / Алексей ДудыкинКвартира певицы Марины Девятовой
Квартира певицы Марины Девятовой - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дудыкин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Марина Девятова станет матерью во второй раз. Об этом артистка написала в социальных сетях.

"Мы в ожидании второго малыша. Да, да, да. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов. А то у нас с тактичностью у многих проблемы. То зачем сарафан под грудью застрял, то поправилась в кадре, то узнать некоторые почему-то не могут", – отметила певица.

Она добавила, что они с супругом-бизнесменом Алексеем Пигуренко уже опытные родители.

"Мы уже опытные родители и живем обычной ежедневной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что это все мои самые позитивные эмоции, которые передаются пузожителю", – заключила артистка.

Ранее Девятова подверглась критике из-за изменившегося внешнего вида: зрители, увидев исполнительницу после долгого перерыва на телеэкране, посчитали, что она слишком располнела. Марина отмечала, что считает подобные высказывания нетактичными.
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