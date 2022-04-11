https://ria.ru/20220411/bayden-1783005927.html

Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме - РИА Новости, 12.04.2022

Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал человека на должность в администрации. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-11T22:56

2022-04-11T22:56

2022-04-12T09:45

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780745902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_003cd16f91a1b4af44b6b64f798f945a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал человека на должность в администрации.Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей)."Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал в той же речи президент.На прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220409/bayden-1782699547.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, джо байден