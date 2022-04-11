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Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме - РИА Новости, 12.04.2022
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Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме
Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме - РИА Новости, 12.04.2022
Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме
Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал человека на должность в администрации. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-11T22:56
2022-04-12T09:45
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал человека на должность в администрации.Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей)."Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал в той же речи президент.На прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, сша, джо байден
22:56 11.04.2022 (обновлено: 09:45 12.04.2022)
 
Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

Президент США Байден дважды оговорился на выступлении в Белом доме

© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды оговорился, когда объявлял в Белом доме, что номинировал человека на должность в администрации.
Он номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) бывшего прокурора Стива Деттельбаха. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.
Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей).
"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал в той же речи президент.
На прошлой неделе президент США также дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии в Белом доме. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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