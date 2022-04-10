https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе"

Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.04.2022

Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе"

Опубликованная в журнале "Русский космос" книга Space из серии Eye Wonder доказывает, что Запад постоянно ведет политику по дискредитации российской науки и... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:20

2022-04-10T12:20

2022-04-10T12:20

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

земля

сша

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Опубликованная в журнале "Русский космос" книга Space из серии Eye Wonder доказывает, что Запад постоянно ведет политику по дискредитации российской науки и культуры, даже когда тщательно пытается это скрыть и делает вид, что хочет сотрудничать с Россией, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец."Образовательная книга для американских школьников, упомянутая в журнале "Русский космос", является подтверждением того, что западная политика по дискредитации достижений советской и русской науки и культуры действовала во все времена. Она не родилась несколько месяцев или восемь лет назад, этот циничный подход не был забыт США после распада СССР и существовал и в нулевые годы XXI века, когда, казалось бы, настрой на вражду между нашими странами сменился на зачатки сотрудничества", - сказал Струговец.Он отметил, что "Роскосмос" продолжит популяризацию как достижений советской космонавтики, так и перспективных и многообещающих проектов современной российской ракетно-космической отрасли.В опубликованном к Дню космонавтики выпуске журнала "Русский космос" в статье, посвященной фейкам со стороны западных средств массовой информации, упоминается американская детская книжка Space из образовательной серии Eye wonder. Об этом издании, выпущенном еще в 2001 году, и крайне скупо рассказывающем о советской космонавтике, редакции поведал в своем письме русскоязычный школьник из США."Молодой автор письма с горечью сетовал, что в книжке ни словом не упоминается о Юрии Гагарине, не обозначены другие заслуги нашей страны в освоении космического пространства", - говорится в журнале.Он рассказал, что вместе с отцом он каждое 12 апреля проводил классные часы для своих нью-йоркских одноклассников, "с тем, чтобы правда восторжествовала".В журнале отмечается, что единственное упоминание о советской космонавтике, приведенное в книге, касается автоматической станции "Луна-3", которая в 1959 году впервые провела съемку обратной стороны естественного спутника Земли."По логике авторов этого исторического полуфабриката, покорение космоса началось сразу с высадки астронавтов на Луну в 1969 году. Предшествовавшие этому 12 лет космической эры, вместившие в себя запуск Первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), полет Гагарина, выдающийся вклад в космонавтику С. П.Королёва, многочисленные рекорды и достижения советских космонавтов, включая первый выход в открытый космос, – все это осталось за рамками повествования и гранью понимания", - говорится в журнале.Отсутствует в книге и информация о первом входе в атмосферу Венеры в 1967 году, совершенном советским зондом, первой мягкой посадке при высочайших давлениях и температуре на эту планету в 1970 году, первых в мире фотографиях с её поверхности (1975 год), первой цветной панораме (1982 год), и о первых стратостатах в атмосфере Венеры (1983 год).Американский Space Shuttle представлен в книге, как "единственный в своем роде". Ни слова о его советском аналоге "Буране" там нет. В разделе, посвященном Международной космической станции, также ни одного упоминания о России как ключевом участнике этого масштабного международного проекта.

https://ria.ru/20220409/ermitazh-1782718029.html

https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html

земля

сша

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), земля, сша, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии