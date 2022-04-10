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Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.04.2022
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Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе"
Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.04.2022
Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе"
Опубликованная в журнале "Русский космос" книга Space из серии Eye Wonder доказывает, что Запад постоянно ведет политику по дискредитации российской науки и... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:20
2022-04-10T12:20
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
земля
сша
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Опубликованная в журнале "Русский космос" книга Space из серии Eye Wonder доказывает, что Запад постоянно ведет политику по дискредитации российской науки и культуры, даже когда тщательно пытается это скрыть и делает вид, что хочет сотрудничать с Россией, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец."Образовательная книга для американских школьников, упомянутая в журнале "Русский космос", является подтверждением того, что западная политика по дискредитации достижений советской и русской науки и культуры действовала во все времена. Она не родилась несколько месяцев или восемь лет назад, этот циничный подход не был забыт США после распада СССР и существовал и в нулевые годы XXI века, когда, казалось бы, настрой на вражду между нашими странами сменился на зачатки сотрудничества", - сказал Струговец.Он отметил, что "Роскосмос" продолжит популяризацию как достижений советской космонавтики, так и перспективных и многообещающих проектов современной российской ракетно-космической отрасли.В опубликованном к Дню космонавтики выпуске журнала "Русский космос" в статье, посвященной фейкам со стороны западных средств массовой информации, упоминается американская детская книжка Space из образовательной серии Eye wonder. Об этом издании, выпущенном еще в 2001 году, и крайне скупо рассказывающем о советской космонавтике, редакции поведал в своем письме русскоязычный школьник из США."Молодой автор письма с горечью сетовал, что в книжке ни словом не упоминается о Юрии Гагарине, не обозначены другие заслуги нашей страны в освоении космического пространства", - говорится в журнале.Он рассказал, что вместе с отцом он каждое 12 апреля проводил классные часы для своих нью-йоркских одноклассников, "с тем, чтобы правда восторжествовала".В журнале отмечается, что единственное упоминание о советской космонавтике, приведенное в книге, касается автоматической станции "Луна-3", которая в 1959 году впервые провела съемку обратной стороны естественного спутника Земли."По логике авторов этого исторического полуфабриката, покорение космоса началось сразу с высадки астронавтов на Луну в 1969 году. Предшествовавшие этому 12 лет космической эры, вместившие в себя запуск Первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), полет Гагарина, выдающийся вклад в космонавтику С. П.Королёва, многочисленные рекорды и достижения советских космонавтов, включая первый выход в открытый космос, – все это осталось за рамками повествования и гранью понимания", - говорится в журнале.Отсутствует в книге и информация о первом входе в атмосферу Венеры в 1967 году, совершенном советским зондом, первой мягкой посадке при высочайших давлениях и температуре на эту планету в 1970 году, первых в мире фотографиях с её поверхности (1975 год), первой цветной панораме (1982 год), и о первых стратостатах в атмосфере Венеры (1983 год).Американский Space Shuttle представлен в книге, как "единственный в своем роде". Ни слова о его советском аналоге "Буране" там нет. В разделе, посвященном Международной космической станции, также ни одного упоминания о России как ключевом участнике этого масштабного международного проекта.
https://ria.ru/20220409/ermitazh-1782718029.html
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земля
сша
россия
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96
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космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), земля, сша, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии
12:20 10.04.2022
 
Запад дискредитировал российскую культуру и науку, заявили в "Роскосмосе"

"Роскосмос": Запад постоянно дискредитировал российскую культуру и науку

© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"
Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-19 - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19"
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Опубликованная в журнале "Русский космос" книга Space из серии Eye Wonder доказывает, что Запад постоянно ведет политику по дискредитации российской науки и культуры, даже когда тщательно пытается это скрыть и делает вид, что хочет сотрудничать с Россией, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
"Образовательная книга для американских школьников, упомянутая в журнале "Русский космос", является подтверждением того, что западная политика по дискредитации достижений советской и русской науки и культуры действовала во все времена. Она не родилась несколько месяцев или восемь лет назад, этот циничный подход не был забыт США после распада СССР и существовал и в нулевые годы XXI века, когда, казалось бы, настрой на вражду между нашими странами сменился на зачатки сотрудничества", - сказал Струговец.
Он отметил, что "Роскосмос" продолжит популяризацию как достижений советской космонавтики, так и перспективных и многообещающих проектов современной российской ракетно-космической отрасли.
В опубликованном к Дню космонавтики выпуске журнала "Русский космос" в статье, посвященной фейкам со стороны западных средств массовой информации, упоминается американская детская книжка Space из образовательной серии Eye wonder. Об этом издании, выпущенном еще в 2001 году, и крайне скупо рассказывающем о советской космонавтике, редакции поведал в своем письме русскоязычный школьник из США.
"Молодой автор письма с горечью сетовал, что в книжке ни словом не упоминается о Юрии Гагарине, не обозначены другие заслуги нашей страны в освоении космического пространства", - говорится в журнале.
Он рассказал, что вместе с отцом он каждое 12 апреля проводил классные часы для своих нью-йоркских одноклассников, "с тем, чтобы правда восторжествовала".
В журнале отмечается, что единственное упоминание о советской космонавтике, приведенное в книге, касается автоматической станции "Луна-3", которая в 1959 году впервые провела съемку обратной стороны естественного спутника Земли.
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"По логике авторов этого исторического полуфабриката, покорение космоса началось сразу с высадки астронавтов на Луну в 1969 году. Предшествовавшие этому 12 лет космической эры, вместившие в себя запуск Первого искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), полет Гагарина, выдающийся вклад в космонавтику С. П.Королёва, многочисленные рекорды и достижения советских космонавтов, включая первый выход в открытый космос, – все это осталось за рамками повествования и гранью понимания", - говорится в журнале.
Отсутствует в книге и информация о первом входе в атмосферу Венеры в 1967 году, совершенном советским зондом, первой мягкой посадке при высочайших давлениях и температуре на эту планету в 1970 году, первых в мире фотографиях с её поверхности (1975 год), первой цветной панораме (1982 год), и о первых стратостатах в атмосфере Венеры (1983 год).
Американский Space Shuttle представлен в книге, как "единственный в своем роде". Ни слова о его советском аналоге "Буране" там нет. В разделе, посвященном Международной космической станции, также ни одного упоминания о России как ключевом участнике этого масштабного международного проекта.
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