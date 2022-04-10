https://ria.ru/20220410/vybory-1782815789.html

Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым

Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым - РИА Новости, 11.04.2022

Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на президентских выборах в стране будет второй тур. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-10T23:39

2022-04-10T23:39

2022-04-11T01:18

в мире

анатолий бибилов

южная осетия

выборы

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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на президентских выборах в стране будет второй тур."Мы уже понимаем, что будет второй тур", — сказал он на пресс-конференции.По словам Бибилова, его оппонентом станет Алан Гаглоев.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике, а также в Северной Осетии, Москве и Сухуме работали с 8:00 до 20:00. На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782808151.html

южная осетия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, анатолий бибилов, южная осетия, выборы