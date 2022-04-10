23:39 10.04.2022 (обновлено: 01:18 11.04.2022)
Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым
Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов в Южной Осетии вместе с Аланом Гаглоевым
© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкДействующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов голосует на выборах главы республики на избирательном участке №17 во Дворце спорта в Цхинвале
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов голосует на выборах главы республики на избирательном участке №17 во Дворце спорта в Цхинвале
ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на президентских выборах в стране будет второй тур.
"Мы уже понимаем, что будет второй тур", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Бибилова, его оппонентом станет Алан Гаглоев.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике, а также в Северной Осетии, Москве и Сухуме работали с 8:00 до 20:00.
На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.