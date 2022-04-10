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Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Земмур призвал голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Занимающий четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за лидера крайне правой партии... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:03

2022-04-10T22:03

2022-04-10T22:37

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающий четвертое место в первом туре выборов президента Франции крайне правый Эрик Земмур призвал во втором туре голосовать за лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."У нас были расхождения с Марин Ле Пен, я не буду перечислять весь список... Но если соперником Марин Ле Пен выступает человек, которые позволил пустить во Францию 2 миллиона мигрантов, человек, который ни слова не сказал по поводу безопасности и миграционной проблемы в ходе своей кампании, то я призываю своих избирателей проголосовать за Марин Ле Пен", - сказал Земмур, выступая в своем штабе.Кроме того, кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов, занимающий четвертое место в первом туре выборов, Эрик Земмур заявил, что и далее будет защищать республику."Я продолжу защищать Францию и наши идеи. Мой посыл был услышан... Признаю, я допускал ошибки. Я признаю их все и беру на себя ответственность за них", - сказал Земмур, выступая в своем штабе в воскресенье.Он также заявил, что ни разу не прибегнул ко лжи во время своей предвыборной кампании, чтобы набрать очки за счет скандалов."Мы не проиграли. Благодаря вам, ничто уже не будет как раньше", - добавил Земмур.По первым данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент страны Эммануэль Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022