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Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат - РИА Новости, 10.04.2022
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Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат
Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат - РИА Новости, 10.04.2022
Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат
Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:51
2022-04-10T21:51
южная осетия
в мире
выборы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного нарушения, рассказала РИА Новости член российской делегации наблюдателей, руководитель парламентской группы дружбы России и Южной Осетии Яна Лантратова.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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южная осетия, в мире, выборы
21:51 10.04.2022
 
Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат

Депутат Лантратова заявила, что президентские выборы в Южной Осетии прошли без нарушений

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного нарушения, рассказала РИА Новости член российской делегации наблюдателей, руководитель парламентской группы дружбы России и Южной Осетии Яна Лантратова.
"К нам как к делегации от Госдумы не поступило ни одного сообщения о нарушениях. Выборы на тех участках, где мы были, прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, при рекордной явке. Выборы состоялись", - заявила Лантратова.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Военнослужащие на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке №22 в здании детского сада в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 21:14
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
 
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