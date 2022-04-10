Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат
Депутат Лантратова заявила, что президентские выборы в Южной Осетии прошли без нарушений
© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного нарушения, рассказала РИА Новости член российской делегации наблюдателей, руководитель парламентской группы дружбы России и Южной Осетии Яна Лантратова.
"К нам как к делегации от Госдумы не поступило ни одного сообщения о нарушениях. Выборы на тех участках, где мы были, прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, при рекордной явке. Выборы состоялись", - заявила Лантратова.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.