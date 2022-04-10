https://ria.ru/20220410/vybory-1782808151.html

Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат

Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат - РИА Новости, 10.04.2022

Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщила депутат

Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:51

2022-04-10T21:51

2022-04-10T21:51

южная осетия

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выборы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии прошли в соответствии с международным и национальным законодательством, наблюдатели от Госдумы не зафиксировали ни одного нарушения, рассказала РИА Новости член российской делегации наблюдателей, руководитель парламентской группы дружбы России и Южной Осетии Яна Лантратова.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html

южная осетия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

южная осетия, в мире, выборы