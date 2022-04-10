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Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан Люк Меланшон, занимающий, согласно данным exit-poll, третье место по итогам первого... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:51

2022-04-10T21:51

2022-04-10T22:00

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан Люк Меланшон, занимающий, согласно данным exit-poll, третье место по итогам первого тура голосования, призвал не голосовать во втором туре за Марин Ле Пен.Согласно первым данным exit-poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, Меланшон на третьем месте с 20,2% голосов. Таким образом, он вновь не проходит во второй тур выборов."Нельзя дать власть мадам Ле Пен", - повторил Меланшон несколько раз, выступая в предвыборном штабе после объявления результатов exit-pollОн призвал своих сторонников продолжать борьбу. "Наша борьба будет продолжена", - подчеркнул политик.Первый тур выборов прошёл во Франции в воскресенье, на высший государственный пост претендовали 12 политиков. Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022