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Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов - РИА Новости, 10.04.2022
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Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:44
2022-04-10T21:54
марин ле пен
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эммануэля Макрона в первом туре, голосовать за нее в дальнейшем.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.
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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll. Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля. Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
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марин ле пен, в мире, франция, выборы президента франции — 2022, видео
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.
2022-04-10T21:44
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21:44 10.04.2022 (обновлено: 21:54 10.04.2022)
 
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов

Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.
"В ходе этой кампании я решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обратиться к вам непосредственно. Я продолжу это делать, если вы решите по результатам второго тура, без каких-либо исключений я буду президентом для всех французов", - сказала Ле Пен в ходе обращения.
Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эммануэля Макрона в первом туре, голосовать за нее в дальнейшем.
По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.
 
Марин Ле ПенВ миреФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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