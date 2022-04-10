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Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:44
2022-04-10T21:44
2022-04-10T21:54
марин ле пен
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эммануэля Макрона в первом туре, голосовать за нее в дальнейшем.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
2022-04-10T21:44
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марин ле пен, в мире, франция, выборы президента франции — 2022, видео
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.
2022-04-10T21:44
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PT0M32S
21:44 10.04.2022 (обновлено: 21:54 10.04.2022)
Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов
Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов