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Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов

Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов - РИА Новости, 10.04.2022

Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов

Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:44

2022-04-10T21:44

2022-04-10T21:54

марин ле пен

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая второе место в президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет быть президентом для всех французов.Она призвала всех, кто не проголосовал за нынешнего президента Эммануэля Макрона в первом туре, голосовать за нее в дальнейшем.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll. Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля. Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. 2022-04-10T21:44 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

марин ле пен, в мире, франция, выборы президента франции — 2022, видео