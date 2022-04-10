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Идальго призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов

Идальго призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Идальго призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов

Кандидат в президенты Франции, социалистка и мэр Парижа Анн Идальго призвала голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:13

2022-04-10T21:13

2022-04-10T21:20

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, социалистка и мэр Парижа Анн Идальго призвала голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре выборов."Я вас призываю со всей серьезностью проголосовать 24 апреля против крайне правых Марин Ле Пен и отдать голос Эммануэлю Макрону", - заявила Идальго своим сторонникам. Трансляция велась в ее соцсетях.Идальго, по данным exit poll, представленным телеканалом France 24, набрала в первом туре около 2,1% голосов.Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил ранее французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022