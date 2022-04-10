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Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022
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Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:04
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в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.
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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll. Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля. Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, видео
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
2022-04-10T21:04
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21:04 10.04.2022 (обновлено: 21:28 10.04.2022)
 
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%

Exit poll: Макрон в первом туре выборов во Франции набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%

© REUTERS / Stephane Mahe Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн
 Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Stephane Mahe
Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура.
В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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