https://ria.ru/20220410/vybory-1782804842.html

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%

Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:04

2022-04-10T21:04

2022-04-10T21:28

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.

франция

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll. Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля. Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. 2022-04-10T21:04 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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