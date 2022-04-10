https://ria.ru/20220410/vybory-1782804842.html
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:04
2022-04-10T21:04
2022-04-10T21:28
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.
франция
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
2022-04-10T21:04
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, видео
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM
со ссылкой на первые данные exit-poll.
2022-04-10T21:04
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PT0M32S
21:04 10.04.2022 (обновлено: 21:28 10.04.2022)
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
Exit poll: Макрон в первом туре выборов во Франции набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%