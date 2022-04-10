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Участки для голосования закрылись во Франции на выборах президента

Участки для голосования закрылись во Франции на выборах президента - РИА Новости, 10.04.2022

Участки для голосования закрылись во Франции на выборах президента

Участки для голосования в первом туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 (21.00 мск), начался подсчет голосов. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:01

2022-04-10T21:01

2022-04-10T21:01

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Участки для голосования в первом туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 (21.00 мск), начался подсчет голосов.Те избиратели, которые уже пришли на участки, могут проголосовать и после установленного времени закрытия.По данным на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 65% от зарегистрированных избирателей.Первый тур президентских выборов во Франции проходит 10 апреля, второй намечен на 24-е. На высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.Первые данные exit-poll, которые передавала бельгийская телерадиовещательная компания RTBF, свидетельствовали о выходе во второй тур действующего президента Эммануэля Макрона и лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022