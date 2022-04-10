https://ria.ru/20220410/vybory-1782800837.html

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2%

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022

Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2%

Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 24,2%,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:20

2022-04-10T20:20

2022-04-10T21:21

в мире

выборы президента франции — 2022

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.За ними следует глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. По состоянию на 17:00 по местному времени, явка составила 65%, что на 4,2% меньше, чем на предыдущих выборах.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782796935.html

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

франция

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен