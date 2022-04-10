https://ria.ru/20220410/vybory-1782800837.html
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2%
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2% - РИА Новости, 10.04.2022
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2%
Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 24,2%,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:20
2022-04-10T20:20
2022-04-10T21:21
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.За ними следует глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. По состоянию на 17:00 по местному времени, явка составила 65%, что на 4,2% меньше, чем на предыдущих выборах.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782796935.html
https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
20:20 10.04.2022 (обновлено: 21:21 10.04.2022)
Exit poll: Макрон в первом туре набирает 28,5 процента, Ле Пен — 24,2%
Exit poll: Макрон в первом туре выборов во Франции набирает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2%
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.
За ними следует глава крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
с 20,2% голосов.
Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок.
По состоянию на 17:00 по местному времени, явка составила 65%, что на 4,2% меньше, чем на предыдущих выборах.