https://ria.ru/20220410/vybory-1782798748.html

В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах

В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах - РИА Новости, 10.04.2022

В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах

Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:01

2022-04-10T20:01

2022-04-10T21:18

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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 82,07% избирателей.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе — 84,55%, в Знаурском районе — 85,23%, в Дзауском районе — 84,37%, в городе Квайса — 80,5%, в Ленингорском районе — 77,67%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html

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южная осетия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы, южная осетия