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В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах - РИА Новости, 10.04.2022
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В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах - РИА Новости, 10.04.2022
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах
Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:01
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в мире
выборы
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 82,07% избирателей.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе — 84,55%, в Знаурском районе — 85,23%, в Дзауском районе — 84,37%, в городе Квайса — 80,5%, в Ленингорском районе — 77,67%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
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в мире, выборы, южная осетия
20:01 10.04.2022 (обновлено: 21:18 10.04.2022)
 
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах

Избирательные участки на выборах президента закрылись в Южной Осетии

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 82,07% избирателей.
В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе — 84,55%, в Знаурском районе — 85,23%, в Дзауском районе — 84,37%, в городе Квайса — 80,5%, в Ленингорском районе — 77,67%.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
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