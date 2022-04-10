https://ria.ru/20220410/vybory-1782798748.html
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах - РИА Новости, 10.04.2022
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах
Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:01
2022-04-10T20:01
2022-04-10T21:18
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 82,07% избирателей.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе — 84,55%, в Знаурском районе — 85,23%, в Дзауском районе — 84,37%, в городе Квайса — 80,5%, в Ленингорском районе — 77,67%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
https://ria.ru/20220410/vybory-1782789360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы, южная осетия
20:01 10.04.2022 (обновлено: 21:18 10.04.2022)
В Южной Осетии закрылись участки на президентских выборах
Избирательные участки на выборах президента закрылись в Южной Осетии
ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Южной Осетии, где в воскресенье проходили выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 82,07% избирателей.
В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе — 84,55%, в Знаурском районе — 85,23%, в Дзауском районе — 84,37%, в городе Квайса — 80,5%, в Ленингорском районе — 77,67%.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов
, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией
, но тогда она не была реализована.
Москва
признала независимость Южной Осетии
и Абхазии
26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии
к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал
.