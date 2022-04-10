https://ria.ru/20220410/vybory-1782789360.html

Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022

Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от ЦИК РФ Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:09

2022-04-10T18:09

2022-04-10T18:09

в мире

южная осетия

выборы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии, сообщили в пресс-службе ЦИК.По данным комиссии, наблюдатели посетили более 15 избирательных участков, в том числе в самом отдаленном районе – Ленингорском.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.

https://ria.ru/20220410/osetiya-1782780212.html

южная осетия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, южная осетия, выборы