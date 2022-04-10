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Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от ЦИК РФ Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии, сообщили в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:09
2022-04-10T18:09
2022-04-10T18:09
в мире
южная осетия
выборы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии, сообщили в пресс-службе ЦИК.По данным комиссии, наблюдатели посетили более 15 избирательных участков, в том числе в самом отдаленном районе – Ленингорском.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
https://ria.ru/20220410/osetiya-1782780212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, выборы
Наблюдатели ЦИК заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели ЦИК России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Южной Осетии
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ Антон Лопатин и Константин Мазуревский не зафиксировали нарушений в ходе наблюдения на выборах президента Южной Осетии, сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Избирателей много на всех посещенных нами участках. Присутствуют наблюдатели от кандидатов. Ни мы, ни наблюдатели, с которыми удалось пообщаться, не зафиксировали каких-либо нарушений", - приводит пресс-служба слова Мазуревского.
По данным комиссии, наблюдатели посетили более 15 избирательных участков, в том числе в самом отдаленном районе – Ленингорском.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.