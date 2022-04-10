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У посольства Южной Осетии во время выборов наблюдается спокойная обстановка - РИА Новости, 10.04.2022
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У посольства Южной Осетии во время выборов наблюдается спокойная обстановка
У посольства Южной Осетии во время выборов наблюдается спокойная обстановка - РИА Новости, 10.04.2022
У посольства Южной Осетии во время выборов наблюдается спокойная обстановка
Обстановка в день выборов президента Южной Осетии у посольства республики в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:06
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анатолий бибилов
южная осетия
выборы
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обстановка в день выборов президента Южной Осетии у посольства республики в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.У здания дипмиссии в Курсовом переулке дежурит полиция, больших очередей и толкучки нет, но избиратели подходят постоянно, сам процесс голосования проходит достаточно быстро.В Южной Осетии 10 апреля проходят президентские выборы. На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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анатолий бибилов, южная осетия, выборы, в мире
15:06 10.04.2022 (обновлено: 18:21 10.04.2022)
 
У посольства Южной Осетии во время выборов наблюдается спокойная обстановка

У посольства Южной Осетии во время президентских выборов наблюдается спокойная обстановка

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкВыборы в Южной Осетии
Выборы в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Обстановка в день выборов президента Южной Осетии у посольства республики в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
У здания дипмиссии в Курсовом переулке дежурит полиция, больших очередей и толкучки нет, но избиратели подходят постоянно, сам процесс голосования проходит достаточно быстро.
В Южной Осетии 10 апреля проходят президентские выборы. На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
 
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