https://ria.ru/20220410/vybory-1782770561.html

Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022

Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:04

2022-04-10T14:04

2022-04-10T17:56

в мире

южная осетия

цик рф

константин мазуревский

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК."Наблюдатели от ЦИК России Антон Лопатин и Константин Мазуревский уже посетили четыре участка в Цхинвале и отмечают, что активность избирателей растет. Члены ЦИК России отметили, что участки открылись вовремя, а на тех, что они посетили утром, отмечается повышающаяся явка избирателей. Обычно активность возрастает к обеду", - говорится в сообщении пресс-службы опубликованном в Telegram-канале.Также, по ее данным, 76 участков в Южной Осетии и четыре за ее пределами открылись вовремя.Накануне наблюдатели от ЦИК РФ встретились с председателем ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой."Обсуждались вопросы подготовки к выборам и особенности избирательного законодательства республики", - отметили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная осетия, цик рф, константин мазуревский