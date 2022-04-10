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Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
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Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:04
2022-04-10T17:56
в мире
южная осетия
цик рф
константин мазуревский
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК."Наблюдатели от ЦИК России Антон Лопатин и Константин Мазуревский уже посетили четыре участка в Цхинвале и отмечают, что активность избирателей растет. Члены ЦИК России отметили, что участки открылись вовремя, а на тех, что они посетили утром, отмечается повышающаяся явка избирателей. Обычно активность возрастает к обеду", - говорится в сообщении пресс-службы опубликованном в Telegram-канале.Также, по ее данным, 76 участков в Южной Осетии и четыре за ее пределами открылись вовремя.Накануне наблюдатели от ЦИК РФ встретились с председателем ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой."Обсуждались вопросы подготовки к выборам и особенности избирательного законодательства республики", - отметили в пресс-службе.
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в мире, южная осетия, цик рф, константин мазуревский
14:04 10.04.2022 (обновлено: 17:56 10.04.2022)
 
Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии

Наблюдатели от ЦИК России отметили повышенную явку избирателей на выборах в Южной Осетии

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖительница поселка Дзау голосует на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке
Жительница поселка Дзау голосует на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Жительница поселка Дзау голосует на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК.
"Наблюдатели от ЦИК России Антон Лопатин и Константин Мазуревский уже посетили четыре участка в Цхинвале и отмечают, что активность избирателей растет. Члены ЦИК России отметили, что участки открылись вовремя, а на тех, что они посетили утром, отмечается повышающаяся явка избирателей. Обычно активность возрастает к обеду", - говорится в сообщении пресс-службы опубликованном в Telegram-канале.
Также, по ее данным, 76 участков в Южной Осетии и четыре за ее пределами открылись вовремя.
Накануне наблюдатели от ЦИК РФ встретились с председателем ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой.
"Обсуждались вопросы подготовки к выборам и особенности избирательного законодательства республики", - отметили в пресс-службе.
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
00:16
Процедура выборов президента Южной Осетии
 
В миреЮжная ОсетияЦИК РФКонстантин Мазуревский
 
 
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