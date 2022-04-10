14:04 10.04.2022 (обновлено: 17:56 10.04.2022)
Наблюдатели ЦИК России отметили повышенную явку на выборах в Южной Осетии
Наблюдатели от ЦИК России отметили повышенную явку избирателей на выборах в Южной Осетии
© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖительница поселка Дзау голосует на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке
Жительница поселка Дзау голосует на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Наблюдатели от ЦИК РФ посетили участки в Цхинвале и отметили повышенную явку избирателей на выборах президента Южной Осетии, сообщила пресс-служба ЦИК.
"Наблюдатели от ЦИК России Антон Лопатин и Константин Мазуревский уже посетили четыре участка в Цхинвале и отмечают, что активность избирателей растет. Члены ЦИК России отметили, что участки открылись вовремя, а на тех, что они посетили утром, отмечается повышающаяся явка избирателей. Обычно активность возрастает к обеду", - говорится в сообщении пресс-службы опубликованном в Telegram-канале.
Также, по ее данным, 76 участков в Южной Осетии и четыре за ее пределами открылись вовремя.
Накануне наблюдатели от ЦИК РФ встретились с председателем ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой.
"Обсуждались вопросы подготовки к выборам и особенности избирательного законодательства республики", - отметили в пресс-службе.