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Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже

Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже - РИА Новости, 10.04.2022

Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в третий... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T13:03

2022-04-10T13:03

2022-04-10T13:36

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в третий раз выдвигается на президентский пост во Франции, проголосовали в первом туре выборов президента.Земмур отдал свой голос после 11.00 (12.00 мск) на избирательном участке в гимназии 8-го округа французской столицы.Кандидат в президенты Франции, в отличие от другого кандидата - мэра Парижа Анн Идальго, прибыл на автомобиле в сопровождении охраны. Также избирательный участок в ожидании его прибытия оцепили уже несколько сотрудников охраны и полиция. Голосование прошло при большом скоплении журналистов.К этому времени на разных участках в Париже уже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.Марин Ле Пен отдала свой голос на избирательном участке в коммуне Энен-Бомон на севере Франции.В окружении большого числа телекамер перед тем, как войти на участок, Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.Ранее лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" также проголосовали в первом туре выборов.Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). Последние избирательные участки закроются в 20.00 (21.00 мск). После их закрытия должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго от "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

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Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур проголосовал в первом туре выборов президента. Земмур отдал свой голос после 11.00 (12.00 мск) на избирательном участке в гимназии 8-го округа французской столицы. 2022-04-10T13:03 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, франция