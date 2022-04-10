Рейтинг@Mail.ru
Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/vybory-1782766465.html
Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже
Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже - РИА Новости, 10.04.2022
Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже
Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в третий... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:03
2022-04-10T13:36
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782767564_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88854afa7d28a39b3b3050c0d102cdb9.jpg
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в третий раз выдвигается на президентский пост во Франции, проголосовали в первом туре выборов президента.Земмур отдал свой голос после 11.00 (12.00 мск) на избирательном участке в гимназии 8-го округа французской столицы.Кандидат в президенты Франции, в отличие от другого кандидата - мэра Парижа Анн Идальго, прибыл на автомобиле в сопровождении охраны. Также избирательный участок в ожидании его прибытия оцепили уже несколько сотрудников охраны и полиция. Голосование прошло при большом скоплении журналистов.К этому времени на разных участках в Париже уже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.Марин Ле Пен отдала свой голос на избирательном участке в коммуне Энен-Бомон на севере Франции.В окружении большого числа телекамер перед тем, как войти на участок, Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.Ранее лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" также проголосовали в первом туре выборов.Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). Последние избирательные участки закроются в 20.00 (21.00 мск). После их закрытия должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго от "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
https://ria.ru/20220410/vybory-1782738748.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции
Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур проголосовал в первом туре выборов президента. Земмур отдал свой голос после 11.00 (12.00 мск) на избирательном участке в гимназии 8-го округа французской столицы.
2022-04-10T13:03
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782767564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44942064fb57aa204d8d685baa4633b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
13:03 10.04.2022 (обновлено: 13:36 10.04.2022)
 
Земмур и Ле Пен проголосовали на президентских выборах в Париже

Земмур и Ле Пен проголосовали в первом туре президентских выборов во Франции

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая в третий раз выдвигается на президентский пост во Франции, проголосовали в первом туре выборов президента.
Земмур отдал свой голос после 11.00 (12.00 мск) на избирательном участке в гимназии 8-го округа французской столицы.
Кандидат в президенты Франции, в отличие от другого кандидата - мэра Парижа Анн Идальго, прибыл на автомобиле в сопровождении охраны. Также избирательный участок в ожидании его прибытия оцепили уже несколько сотрудников охраны и полиция. Голосование прошло при большом скоплении журналистов.
К этому времени на разных участках в Париже уже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.
Марин Ле Пен отдала свой голос на избирательном участке в коммуне Энен-Бомон на севере Франции.
В окружении большого числа телекамер перед тем, как войти на участок, Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.
Ранее лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" также проголосовали в первом туре выборов.
Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). Последние избирательные участки закроются в 20.00 (21.00 мск). После их закрытия должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго от "Социалистов", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
07:06
Экс-кандидат в президенты Франции оценил политические перспективы Ле Пен
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала