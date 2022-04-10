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Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
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Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:48
2022-04-10T13:21
южная осетия
политика
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента в Южной Осетии
Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.
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южная осетия, политика, анатолий бибилов
11:48 10.04.2022 (обновлено: 13:21 10.04.2022)
 
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии

Анатолий Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии

Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
00:16
Процедура выборов президента Южной Осетии
 
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