https://ria.ru/20220410/vybory-1782760109.html
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:48
2022-04-10T11:48
2022-04-10T13:21
южная осетия
политика
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782586488.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782767648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_91f584f05b039169f6bcbbdbc81c523b.jpg
Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента в Южной Осетии
Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.
2022-04-10T11:48
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная осетия, политика, анатолий бибилов
11:48 10.04.2022 (обновлено: 13:21 10.04.2022)
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Анатолий Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.