https://ria.ru/20220410/vybory-1782760109.html

Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии

Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022

Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:48

2022-04-10T11:48

2022-04-10T13:21

южная осетия

политика

анатолий бибилов

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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782586488.html

южная осетия

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Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента в Южной Осетии Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. Он проголосовал на избирательном участке в Цхинвале неподалёку от собственного дома. 2022-04-10T11:48 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

южная осетия, политика, анатолий бибилов