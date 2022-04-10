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В Южной Осетии начались президентские выборы - РИА Новости, 10.04.2022
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В Южной Осетии начались президентские выборы
В Южной Осетии начались президентские выборы - РИА Новости, 10.04.2022
В Южной Осетии начались президентские выборы
В 08:00 по местному времени (совпадает с московским) в Южной Осетии и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:10
2022-04-10T17:54
в мире
южная осетия
анатолий бибилов
москва
россия
абхазия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. В 08:00 по местному времени (совпадает с московским) в Южной Осетии и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до 20.00.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Избирательные участки открылись в Цхинвале и всех четырех районах Южной Осетии —Цхинвальском, Дзауском, Знурском и Ленингорском. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.ЦИК республики, в которой зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, изготовил 40 тысяч бюллетеней. У граждан будет возможность проголосовать против всех. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.За ходом голосования будут следить иностранные наблюдатели - в частности, из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, непризнанного Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции. В общей сложности аккредитацию получили 65 наблюдателей.Спустя некоторое время после выборов в закавказской республике планируется референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, однако тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20220409/referendum-1782651707.html
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в мире, южная осетия, анатолий бибилов, москва, россия, абхазия
08:10 10.04.2022 (обновлено: 17:54 10.04.2022)
 
В Южной Осетии начались президентские выборы

В Южной Осетии начались выборы президента

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Женщина с ребенком на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №23 в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. В 08:00 по местному времени (совпадает с московским) в Южной Осетии и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до 20.00.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 09:27
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Избирательные участки открылись в Цхинвале и всех четырех районах Южной Осетии —Цхинвальском, Дзауском, Знурском и Ленингорском. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.
ЦИК республики, в которой зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, изготовил 40 тысяч бюллетеней. У граждан будет возможность проголосовать против всех. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
За ходом голосования будут следить иностранные наблюдатели - в частности, из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, непризнанного Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции. В общей сложности аккредитацию получили 65 наблюдателей.
Спустя некоторое время после выборов в закавказской республике планируется референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, однако тогда она не была реализована.
Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
О подготовке референдума, вхождении в состав РФ и отношениях с Грузией. Интервью Анатолия Бибилова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:00
Анатолий Бибилов: настало время Южной Осетии вернуться домой — в Россию
 
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