https://ria.ru/20220410/vybory-1782741397.html

В Южной Осетии начались президентские выборы

В Южной Осетии начались президентские выборы - РИА Новости, 10.04.2022

В Южной Осетии начались президентские выборы

В 08:00 по местному времени (совпадает с московским) в Южной Осетии и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:10

2022-04-10T08:10

2022-04-10T17:54

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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. В 08:00 по местному времени (совпадает с московским) в Южной Осетии и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до 20.00.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Избирательные участки открылись в Цхинвале и всех четырех районах Южной Осетии —Цхинвальском, Дзауском, Знурском и Ленингорском. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.ЦИК республики, в которой зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, изготовил 40 тысяч бюллетеней. У граждан будет возможность проголосовать против всех. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.За ходом голосования будут следить иностранные наблюдатели - в частности, из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, непризнанного Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции. В общей сложности аккредитацию получили 65 наблюдателей.Спустя некоторое время после выборов в закавказской республике планируется референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, однако тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220409/referendum-1782651707.html

https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная осетия, анатолий бибилов, москва, россия, абхазия