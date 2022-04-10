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Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США - РИА Новости, 10.04.2022
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T04:33
2022-04-10T04:33
2022-04-10T08:10
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден уже сообщил о намерении побороться за второй срок.Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом."От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил Трамп.Экс-президент признался, что при виде страшных сцен украинского конфликта ему всякий раз становится нехорошо от мысли, что "все эти люди, которые умирают, которые мертвы, которые были по-дикарски, чудовищно убиты, могли бы быть сегодня живы и даже не думать о том, что такое возможно", если бы выборы в США закончились с другим результатом. Трамп повторил, что при его администрации такого бы никогда не случилось.
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в мире, джо байден, сша, афганистан, украина, дональд трамп, вашингтон
04:33 10.04.2022 (обновлено: 08:10 10.04.2022)
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США
Трамп заявил, что, возможно, в третий раз примет участие в президентских выборах в США
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.
Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден
уже сообщил о намерении побороться за второй срок.
"Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?" — спросил Трамп своих сторонников на митинге в Северной Каролине.
Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.
"От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане
до катастрофы на Украине
, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил Трамп.
Экс-президент признался, что при виде страшных сцен украинского конфликта ему всякий раз становится нехорошо от мысли, что "все эти люди, которые умирают, которые мертвы, которые были по-дикарски, чудовищно убиты, могли бы быть сегодня живы и даже не думать о том, что такое возможно", если бы выборы в США закончились с другим результатом. Трамп повторил, что при его администрации такого бы никогда не случилось.