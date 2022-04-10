Рейтинг@Mail.ru
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/vybory-1782735233.html
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США - РИА Новости, 10.04.2022
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T04:33
2022-04-10T08:10
в мире
джо байден
сша
афганистан
украина
дональд трамп
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден уже сообщил о намерении побороться за второй срок.Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом."От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил Трамп.Экс-президент признался, что при виде страшных сцен украинского конфликта ему всякий раз становится нехорошо от мысли, что "все эти люди, которые умирают, которые мертвы, которые были по-дикарски, чудовищно убиты, могли бы быть сегодня живы и даже не думать о том, что такое возможно", если бы выборы в США закончились с другим результатом. Трамп повторил, что при его администрации такого бы никогда не случилось.
https://ria.ru/20220403/biden-1781503535.html
сша
афганистан
украина
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, афганистан, украина, дональд трамп, вашингтон
04:33 10.04.2022 (обновлено: 08:10 10.04.2022)
 
Трамп намекнул на участие в следующих президентских выборах в США

Трамп заявил, что, возможно, в третий раз примет участие в президентских выборах в США

© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.
Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс, хотя действующий президент Джо Байден уже сообщил о намерении побороться за второй срок.

"Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?" — спросил Трамп своих сторонников на митинге в Северной Каролине.

Он продолжает обвинять своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 года и настаивать на своей победе над Байденом.
"От энергетического кризиса до кризиса с насильственной преступностью, от катастрофы в Афганистане до катастрофы на Украине, все, что мы видим, является следствием этих ужасных, ужасных выборов, которые подтасовали", — заявил Трамп.
Экс-президент признался, что при виде страшных сцен украинского конфликта ему всякий раз становится нехорошо от мысли, что "все эти люди, которые умирают, которые мертвы, которые были по-дикарски, чудовищно убиты, могли бы быть сегодня живы и даже не думать о том, что такое возможно", если бы выборы в США закончились с другим результатом. Трамп повторил, что при его администрации такого бы никогда не случилось.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 03:15
Байден принес США худшие времена в истории, заявил Трамп
 
В миреДжо БайденСШААфганистанУкраинаДональд ТрампВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала