00:21 10.04.2022 (обновлено: 00:40 10.04.2022)
В Южной Осетии пройдут выборы президента
В Южной Осетии в воскресенье пройдут выборы президента, на пост претендуют пять кандидатов
© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на выборах в Южной Осетии
© Sputnik / Наталья Айриян
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на выборах в Южной Осетии. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Выборы президента пройдут в Южной Осетии в воскресенье, избирательные участки в республике и за ее пределами откроются в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Это ее нынешний, четвертый по счету президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Всего будет открыто 76 избирательных участков. Они будут работать в Цхинвале, а также во всех четырех районах Южной Осетии — Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском. Кроме того, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В стране зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, у них будет возможность проголосовать против всех кандидатов.
Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
За выборами будут следить иностранные наблюдатели — из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции и других. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.
Спустя некоторое время после выборов в закавказской республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не связана с желанием набрать очки перед выборами — это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.