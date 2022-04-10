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В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов - РИА Новости, 10.04.2022
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В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов
В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов - РИА Новости, 10.04.2022
В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов
Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) опубликовал по итогам подсчета 100% голосов результаты референдума и парламентских выборов 3 апреля, где победил... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:54
2022-04-10T16:16
в мире
венгрия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) опубликовал по итогам подсчета 100% голосов результаты референдума и парламентских выборов 3 апреля, где победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьера Виктора Орбана.Альянсу достается 135 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство сохраняется третий раз подряд. Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 — по партийному списку.Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получит 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка, все они по партийным спискам.Итоговая явка на парламентских выборах составила 70,21%, на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних — 69,45%. При этом количество сдавших на референдуме действительные бюллетени составило меньше 50%, поэтому его не признали действительным.Всего было зарегистрировано 8,2 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20220410/bucha-1782732395.html
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в мире, венгрия, виктор орбан
15:54 10.04.2022 (обновлено: 16:16 10.04.2022)
 
В Венгрии объявили окончательные итоги парламентских выборов

В Венгрии после подсчета ста процентов голосов объявили итоги парламентских выборов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Национальный избирательный офис Венгрии (NVI) опубликовал по итогам подсчета 100% голосов результаты референдума и парламентских выборов 3 апреля, где победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) премьера Виктора Орбана.
Альянсу достается 135 мест в парламенте из 199, то есть конституционное большинство сохраняется третий раз подряд. Из 135 мандатов 87 получены в одномандатных округах и 48 — по партийному списку.
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Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получит 57 мест в парламенте. Оппозиционные кандидаты выиграли 19 одномандатных округов и получили 38 мандатов по партийному списку. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка, все они по партийным спискам.
Итоговая явка на парламентских выборах составила 70,21%, на референдуме по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних — 69,45%. При этом количество сдавших на референдуме действительные бюллетени составило меньше 50%, поэтому его не признали действительным.
Всего было зарегистрировано 8,2 миллиона избирателей.
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