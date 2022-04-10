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Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей - РИА Новости, 10.04.2022
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Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей - РИА Новости, 10.04.2022
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T06:28
2022-04-10T06:28
общество
россия
коронавирус covid-19
здоровье
москва
коронавирус в россии
александр гинцбург
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного завершения исследований на взрослых, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли исследование назальной вакцины с участием детей.
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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье, москва, коронавирус в россии, александр гинцбург, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
06:28 10.04.2022
 
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей

Гинцбург: планируется исследование назальной вакцины от COVID-19 с участием детей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного завершения исследований на взрослых, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
"Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли исследование назальной вакцины с участием детей.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 03:18
Гинцбург рассказал, какое название может получить назальная вакцина
 
ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваКоронавирус в РоссииАлександр ГинцбургМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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