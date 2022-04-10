https://ria.ru/20220410/vaktsina-1782737469.html
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей - РИА Новости, 10.04.2022
Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T06:28
2022-04-10T06:28
2022-04-10T06:28
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного завершения исследований на взрослых, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, планируется ли исследование назальной вакцины с участием детей.
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Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины с участием детей
Гинцбург: планируется исследование назальной вакцины от COVID-19 с участием детей