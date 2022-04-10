https://ria.ru/20220410/ukraina-1782813962.html
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45% - РИА Новости, 10.04.2022
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%
Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:18
2022-04-10T23:18
2022-04-10T23:35
украина
в мире
европа
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - указано в документе.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, европа
23:18 10.04.2022 (обновлено: 23:35 10.04.2022)
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%
Всемирный банк: Экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%