https://ria.ru/20220410/ukraina-1782813962.html

Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45% - РИА Новости, 10.04.2022

Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:18

2022-04-10T23:18

2022-04-10T23:35

украина

в мире

европа

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - указано в документе.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

украина

европа

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, европа