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Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45% - РИА Новости, 10.04.2022
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Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45% - РИА Новости, 10.04.2022
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%
Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:18
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украина
в мире
европа
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - указано в документе.В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.
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украина, в мире, европа
23:18 10.04.2022 (обновлено: 23:35 10.04.2022)
 
Всемирный банк: экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

Всемирный банк: Экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в условиях продолжающихся в стране боевых действий в текущем году снизится на 45,1%. "Вместе с тем, мы считаем, что масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности боевых действий", - указано в документе.
В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.
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