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В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782784051.html
В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных
В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных - РИА Новости, 10.04.2022
В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных
Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:05
2022-04-10T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
россия
украина
владимир путин
донбасс
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают украинским военным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html
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в мире, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, донбасс, признание днр и лнр в россии
17:05 10.04.2022
 
В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных

Украинский министр Немчинов заявил, что лучшие западные вооружения не доходят до военных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают украинским военным.
"Легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 10:28
Германия достигла предела в поставках оружия Киеву, заявили в Берлине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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