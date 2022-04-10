https://ria.ru/20220410/ukraina-1782784051.html

В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных

В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных - РИА Новости, 10.04.2022

В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:05

2022-04-10T17:05

2022-04-10T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

украина

владимир путин

донбасс

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают украинским военным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782656281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков, россия, украина, владимир путин, донбасс, признание днр и лнр в россии