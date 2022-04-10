В Киеве заявили, что лучшие западные вооружения не доходят до военных
Украинский министр Немчинов заявил, что лучшие западные вооружения не доходят до военных
Разбитая техника ВСУ в районе Северодонецка
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка "оседают в тылу" и не попадают украинским военным.
"Легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда", - сказал Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.