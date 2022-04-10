https://ria.ru/20220410/ukraina-1782778315.html

Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев

Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев - РИА Новости, 10.04.2022

Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале заявил, что скоро Мариуполь будет освобожден полностью. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:57

2022-04-10T15:57

2022-04-10T17:36

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ГРОЗНЫЙ, 10 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале заявил, что скоро Мариуполь будет освобожден полностью."В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена", — написал Кадыров.Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что "нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782761235.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html

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россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр семенов (ученый), владимир путин, адам делимханов, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), госдума рф, признание днр и лнр в россии