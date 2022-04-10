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Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782778315.html
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев - РИА Новости, 10.04.2022
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале заявил, что скоро Мариуполь будет освобожден полностью. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:57
2022-04-10T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (ученый)
владимир путин
адам делимханов
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ГРОЗНЫЙ, 10 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале заявил, что скоро Мариуполь будет освобожден полностью."В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена", — написал Кадыров.Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что "нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782761235.html
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в мире, александр семенов (ученый), владимир путин, адам делимханов, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), госдума рф, признание днр и лнр в россии
15:57 10.04.2022 (обновлено: 17:36 10.04.2022)
 
Кадыров: в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев

Кадыров заявил, что в Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев

© REUTERS / StringerВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Stringer
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале заявил, что скоро Мариуполь будет освобожден полностью.
"В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена", — написал Кадыров.
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Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что "нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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