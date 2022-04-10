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Словакия может продать Украине самоходные гаубицы - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773174.html
Словакия может продать Украине самоходные гаубицы
Словакия может продать Украине самоходные гаубицы - РИА Новости, 10.04.2022
Словакия может продать Украине самоходные гаубицы
Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана", сообщил в эфире Словацкого ТВ глава минобороны... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:56
2022-04-10T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ПРАГА, 10 апр – РИА Новости. Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана", сообщил в эфире Словацкого ТВ глава минобороны республики Ярослав Надь."В настоящее время мы ведем с Украиной переговоры о возможной продаже ей самоходных гаубиц "Зузана". Речь идет именно о продаже", - сказал Надь, не уточнив, о каком именно типе гаубиц "Зузана" идет речь."Мы также ведем переговоры о возможном ремонте поврежденных украинских боевых машин и танков Т-72 и Т-75 на наших оборонных предприятиях. Мы могли бы отремонтировать их и вернуть обратно на Украину", - добавил министр.Надь затронул вопрос о дальнейшей эксплуатации находящихся на вооружении словацких ВВС старых советских истребителей МиГ-29. По словам министра, в скором времени эти самолеты придется "посадить на землю", поскольку российские техники больше не будут следить за их состоянием. "Чем скорее мы примем решение об окончательной "посадке МиГов", тем лучше", - подчеркнул глава словацкого минобороны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Мадина Моргоева
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в мире, признание днр и лнр в россии
14:56 10.04.2022 (обновлено: 15:11 10.04.2022)
 
Словакия может продать Украине самоходные гаубицы

Словакия ведет с Киевом переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц "Зузана"

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза
Флаги Словакии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза
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ПРАГА, 10 апр – РИА Новости. Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства "Зузана", сообщил в эфире Словацкого ТВ глава минобороны республики Ярослав Надь.
"В настоящее время мы ведем с Украиной переговоры о возможной продаже ей самоходных гаубиц "Зузана". Речь идет именно о продаже", - сказал Надь, не уточнив, о каком именно типе гаубиц "Зузана" идет речь.
"Мы также ведем переговоры о возможном ремонте поврежденных украинских боевых машин и танков Т-72 и Т-75 на наших оборонных предприятиях. Мы могли бы отремонтировать их и вернуть обратно на Украину", - добавил министр.
Надь затронул вопрос о дальнейшей эксплуатации находящихся на вооружении словацких ВВС старых советских истребителей МиГ-29. По словам министра, в скором времени эти самолеты придется "посадить на землю", поскольку российские техники больше не будут следить за их состоянием. "Чем скорее мы примем решение об окончательной "посадке МиГов", тем лучше", - подчеркнул глава словацкого минобороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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