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Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782772513.html
Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением
Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением - РИА Новости, 10.04.2022
Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением
Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:39
2022-04-10T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
сша
россия
литва
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.Военачальник также прокомментировал планы НАТО разместить постоянный контингент в странах на восточном фланге альянса, включая Литву."Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. По ротационному ли, по постоянному ли принципу... Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности... В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были", - сказал Рупшис.Рупшис уточнил, что как гражданин Литвы он хотел бы, "чтобы здесь были базы, школы, детские сады, их магазины", а как военачальник сказал бы, "что самое важное - это безопасность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html
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в мире, владимир путин, сша, россия, литва, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:39 10.04.2022 (обновлено: 14:40 10.04.2022)
 
Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением

Литва будет тренировать украинских инструкторов обращаться с западным вооружением

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве... Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем, с тем военным оборудованием, техникой и вооружением, которые у нас есть, и эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине", - сказал Рупшис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Военачальник также прокомментировал планы НАТО разместить постоянный контингент в странах на восточном фланге альянса, включая Литву.
"Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. По ротационному ли, по постоянному ли принципу... Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности... В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были", - сказал Рупшис.
Рупшис уточнил, что как гражданин Литвы он хотел бы, "чтобы здесь были базы, школы, детские сады, их магазины", а как военачальник сказал бы, "что самое важное - это безопасность".
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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