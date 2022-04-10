14:39 10.04.2022 (обновлено: 14:40 10.04.2022)
Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением
Литва будет тренировать украинских инструкторов обращаться с западным вооружением
© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"В ближайшее время мы организуем учения украинских военных здесь в Литве... Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем, с тем военным оборудованием, техникой и вооружением, которые у нас есть, и эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине", - сказал Рупшис на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. По ротационному ли, по постоянному ли принципу... Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности... В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были", - сказал Рупшис.
Рупшис уточнил, что как гражданин Литвы он хотел бы, "чтобы здесь были базы, школы, детские сады, их магазины", а как военачальник сказал бы, "что самое важное - это безопасность".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.