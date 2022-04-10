https://ria.ru/20220410/ukraina-1782772513.html

Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением

Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением - РИА Новости, 10.04.2022

Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением

Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:39

2022-04-10T14:39

2022-04-10T14:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сша

россия

литва

нато

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782701321_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_1b0ea1d363f094f13797cd7816c01290.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинских военных инструкторов в Литве будут учить обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.Военачальник также прокомментировал планы НАТО разместить постоянный контингент в странах на восточном фланге альянса, включая Литву."Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. По ротационному ли, по постоянному ли принципу... Для Литвы это ничего не меняет в смысле безопасности... В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были", - сказал Рупшис.Рупшис уточнил, что как гражданин Литвы он хотел бы, "чтобы здесь были базы, школы, детские сады, их магазины", а как военачальник сказал бы, "что самое важное - это безопасность".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html

https://ria.ru/20220409/lnr-1782683349.html

сша

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, сша, россия, литва, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии