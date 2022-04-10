Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с азотной кислотой в Рубежном
Дым после взрыва в Рубежном. Кадр видео очевидца
Дым после взрыва в Рубежном. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР. Девятого апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории "Зари" остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".
"Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий с целью установления всех причастных к преступлению лиц", - добавили в СК.