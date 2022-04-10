https://ria.ru/20220410/ukraina-1782771851.html

Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном

Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном - РИА Новости, 10.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:29

2022-04-10T14:29

2022-04-10T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

рубежное

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР. Девятого апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории "Зари" остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске"."Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий с целью установления всех причастных к преступлению лиц", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рубежное, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины