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Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782771851.html
Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном - РИА Новости, 10.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:29
2022-04-10T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР. Девятого апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории "Зари" остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске"."Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий с целью установления всех причастных к преступлению лиц", - добавили в СК.
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в мире, рубежное, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, вооруженные силы украины
14:29 10.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать подрыв ВСУ цистерны с азотной кислотой в Рубежном

Дым после взрыва в Рубежном. Кадр видео очевидца
Дым после взрыва в Рубежном. Кадр видео очевидца
Дым после взрыва в Рубежном. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства очередного подрыва украинскими силовиками цистерны с химическими веществами в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил расследовать подготовку к взрыву цистерн с химическими веществами с целью причинения вреда мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации Народной милиции ЛНР, украинские националисты продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан ЛНР. Девятого апреля была подорвана цистерна с азотной кислотой на территории химического предприятия "Заря" в городе Рубежное, в результате чего произошел выброс отравляющих веществ. Кроме того, на территории "Зари" остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, "возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тысяч человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске".
"Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий с целью установления всех причастных к преступлению лиц", - добавили в СК.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРубежноеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВооруженные силы Украины
 
 
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