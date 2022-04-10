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Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782767793.html
Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины
Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины - РИА Новости, 10.04.2022
Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины
Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из Украины, задержаны с начала спецоперации РФ, сообщили в МВД Украины. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:20
2022-04-10T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
владимир зеленский
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из Украины, задержаны с начала спецоперации РФ, сообщили в МВД Украины.Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет."На границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", - говорится в сообщении МВД Украины в Facebook*.По информации ведомства, некоторые пытались подкупить пограничников, выехать из страны по поддельным документам или пересечь границу вне пунктов пропуска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html
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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, мвд украины, ситуация в днр и лнр
13:20 10.04.2022 (обновлено: 17:39 10.04.2022)
 
Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины

МВД: более 2,2 тысячи военнообязанных украинцев задержали при попытке выезда из страны

© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службы Украины
Зона контроля Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Зона контроля Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из Украины, задержаны с начала спецоперации РФ, сообщили в МВД Украины.
Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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"На границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", - говорится в сообщении МВД Украины в Facebook*.
По информации ведомства, некоторые пытались подкупить пограничников, выехать из страны по поддельным документам или пересечь границу вне пунктов пропуска.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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