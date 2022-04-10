https://ria.ru/20220410/ukraina-1782767793.html

Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины

Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины - РИА Новости, 10.04.2022

Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины

Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из Украины, задержаны с начала спецоперации РФ, сообщили в МВД Украины. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T13:20

2022-04-10T13:20

2022-04-10T17:39

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в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, пытавшихся выехать из Украины, задержаны с начала спецоперации РФ, сообщили в МВД Украины.Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет."На границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", - говорится в сообщении МВД Украины в Facebook*.По информации ведомства, некоторые пытались подкупить пограничников, выехать из страны по поддельным документам или пересечь границу вне пунктов пропуска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780759108.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, мвд украины, ситуация в днр и лнр