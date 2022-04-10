12:54 10.04.2022 (обновлено: 18:35 10.04.2022)
Кива: Джонсон поручил Зеленскому подготовить новые кровавые провокации
Кива заявил, что Джонсон поставил задачу готовить кровавые провокации в Одессе и Харькове
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива, ссылаясь на данные разведки, заявил, что британский премьер Борис Джонсон лично приезжал в Киев к Владимиру Зеленскому и поставил задачу подготовить новые кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове.
Ранее он заявил, что считает, что расследование удара ракетой "Точка-У" по Краматорску в Донецкой области покажет причастность украинских войск к нему, поэтому Киев решил забыть о нем.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
По мнению Кивы, поэтому украинские и западные СМИ переключились "на более удобную постановку - "Буча", фото и видео из этого города РФ ранее назвала провокацией и инсценировкой.
"Премьер Великобритании Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому и, по моей информации от сотрудников контрразведки, поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем", - написал Кива в Telegram-канале.
Он считает, что Западу нужны "новые ужасные картинки", для обвинений и следующего удара по экономике России.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что нужно быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Украины.
По заявлению МО РФ, киевский режим, по подтвержденным данным, готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Ирпень Киевской области. Минобороны РФ ранее также сообщало о подготовке Киевом провокации с хлором в Харьковской области.