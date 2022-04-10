https://ria.ru/20220410/ukraina-1782760904.html

Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации

Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации - РИА Новости, 10.04.2022

Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации

Число мирных жителей, раненых в Донецкой народной республике за 53 дня эскалации, возросло до 1289, число жертв составляет более 70, сообщило представительство... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:57

2022-04-10T11:57

2022-04-10T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Число мирных жителей, раненых в Донецкой народной республике за 53 дня эскалации, возросло до 1289, число жертв составляет более 70, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным с 17 февраля, по состоянию на 11.00 воскресенья, 10 апреля, "за 53 дня эскалации погибли 73 мирных жителя", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что повреждены 2113 жилых домостроения, 533 объекта гражданской инфраструктуры, а также 261 транспортное средство.В общей сложности зафиксировано 1792 факта ведения огня (Горловское направление – 657; Донецкое направление – 898; Мариупольское направление – 237), из них "с применением тяжелого вооружения – 1606", добавили в представительстве."Всего противником выпущено 19 924 боеприпаса различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1991 ракета РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html

https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии