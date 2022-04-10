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Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782760904.html
Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации
Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации - РИА Новости, 10.04.2022
Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации
Число мирных жителей, раненых в Донецкой народной республике за 53 дня эскалации, возросло до 1289, число жертв составляет более 70, сообщило представительство... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:57
2022-04-10T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Число мирных жителей, раненых в Донецкой народной республике за 53 дня эскалации, возросло до 1289, число жертв составляет более 70, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным с 17 февраля, по состоянию на 11.00 воскресенья, 10 апреля, "за 53 дня эскалации погибли 73 мирных жителя", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что повреждены 2113 жилых домостроения, 533 объекта гражданской инфраструктуры, а также 261 транспортное средство.В общей сложности зафиксировано 1792 факта ведения огня (Горловское направление – 657; Донецкое направление – 898; Мариупольское направление – 237), из них "с применением тяжелого вооружения – 1606", добавили в представительстве."Всего противником выпущено 19 924 боеприпаса различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1991 ракета РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html
https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html
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в мире, владимир путин, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии
11:57 10.04.2022
 
Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации

Не менее 1289 мирных жителей ранили в ДНР с начала эскалации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель Мариуполя расчищает проход к разрушенному зданию
Житель Мариуполя расчищает проход к разрушенному зданию - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель Мариуполя расчищает проход к разрушенному зданию
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Число мирных жителей, раненых в Донецкой народной республике за 53 дня эскалации, возросло до 1289, число жертв составляет более 70, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным с 17 февраля, по состоянию на 11.00 воскресенья, 10 апреля, "за 53 дня эскалации погибли 73 мирных жителя", говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
"Ранения различной степени тяжести получили 1289 мирных жителей (960 - с ранее освобожденной территории), в том числе 74 ребенка. За прошедшие сутки поступили сведения о 31 раненом мирном жителе (24 с ранее освобожденных территорий), в том числе один ребенок", - сообщило представительство.
Отмечается, что повреждены 2113 жилых домостроения, 533 объекта гражданской инфраструктуры, а также 261 транспортное средство.
В общей сложности зафиксировано 1792 факта ведения огня (Горловское направление – 657; Донецкое направление – 898; Мариупольское направление – 237), из них "с применением тяжелого вооружения – 1606", добавили в представительстве.
"Всего противником выпущено 19 924 боеприпаса различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1991 ракета РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Выдача гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинTelegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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