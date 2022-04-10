https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html

Российский фрегат ударил "Калибрами" по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Российский фрегат ударил "Калибрами" по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022

Российский фрегат ударил "Калибрами" по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны распространило видео, на котором показан залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:44

2022-04-10T11:44

2022-04-10T12:28

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Минобороны распространило видео, на котором показан залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры украинских войск.На видеоролике продолжительностью 20 секунд демонстрируются кадры с борта корабля: крылатые ракеты "Калибр" выстреливаются из пусковой установки.Это второй пуск "Калибров" из акватории Черного моря за неделю.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782747876.html

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украина

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2022

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Залповый пуск ракет "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Видео Минобороны России Минобороны распространило видео, на котором демонстрируется залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота из акватории Черного моря по объектам военной инфраструктуры украинских войск. 2022-04-10T11:44 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, украина, калибр