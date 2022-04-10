https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html
Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя
Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022
Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя
Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города Илья Круталевич, раненный при... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:09
2022-04-10T11:09
2022-04-10T15:10
обострение ситуации в днр и лнр
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здоровье - общество
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мариуполь
признание днр и лнр в россии
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МАРИУПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города Илья Круталевич, раненный при одном из обстрелов.По его словам, в начале марта, когда в городе не было российских войск, его дом обстреляли, и осколок попал ему в плечо."Сосед вышел и искал кого-то, кто может меня довезти, но сотрудники ВСУ отказались это делать, и тогда он нашел эмчээсников, и они меня доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.Житель Мариуполя добавил, что обстрелы продолжались даже тогда, когда он был в больнице."Было страшно очень. Вообще разбомбили больницу — "Азов", с "Азовстали", — рассказал мужчина.По его словам, только после приезда в Россию у него не было никаких проблем с получением медицинской помощи.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220409/kramatorsk-1782722177.html
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Раненый житель Мариуполя рассказывает про действия украинских военных
Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города, раненный при одном из обстрелов
2022-04-10T11:09
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PT2M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, россия, мариуполь, признание днр и лнр в россии
11:09 10.04.2022 (обновлено: 15:10 10.04.2022)
Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя
Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя