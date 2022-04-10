https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html

Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя

Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022

Очевидец: украинские военные отказывали в помощи раненым жителям Мариуполя

Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города Илья Круталевич, раненный при... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:09

2022-04-10T11:09

2022-04-10T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

здоровье - общество

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мариуполь

признание днр и лнр в россии

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МАРИУПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города Илья Круталевич, раненный при одном из обстрелов.По его словам, в начале марта, когда в городе не было российских войск, его дом обстреляли, и осколок попал ему в плечо."Сосед вышел и искал кого-то, кто может меня довезти, но сотрудники ВСУ отказались это делать, и тогда он нашел эмчээсников, и они меня доставили в больницу", — сказал собеседник агентства.Житель Мариуполя добавил, что обстрелы продолжались даже тогда, когда он был в больнице."Было страшно очень. Вообще разбомбили больницу — "Азов", с "Азовстали", — рассказал мужчина.По его словам, только после приезда в Россию у него не было никаких проблем с получением медицинской помощи.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220409/kramatorsk-1782722177.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раненый житель Мариуполя рассказывает про действия украинских военных Украинские военные обстреливали жилые дома в Мариуполе и отказывали пострадавшим в помощи, рассказал РИА Новости житель города, раненный при одном из обстрелов 2022-04-10T11:09 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, россия, мариуполь, признание днр и лнр в россии