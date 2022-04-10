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Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782754146.html
Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов
Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов - РИА Новости, 10.04.2022
Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов
Боевая авиация РФ с вечера субботы уничтожила 86 военных Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:58
2022-04-10T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ с вечера субботы уничтожила 86 военных Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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безопасность, россия, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:58 10.04.2022 (обновлено: 10:59 10.04.2022)
 
Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов

Конашенков: российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов за ночь

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ с вечера субботы уничтожила 86 военных Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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