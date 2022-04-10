https://ria.ru/20220410/ukraina-1782754146.html

Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов

Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов - РИА Новости, 10.04.2022

Российская авиация уничтожила 86 украинских военных объектов

Боевая авиация РФ с вечера субботы уничтожила 86 военных Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:58

2022-04-10T10:58

2022-04-10T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ с вечера субботы уничтожила 86 военных Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)