https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 10.04.2022
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:55
2022-04-10T10:55
2022-04-10T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
харьковская область
николаевская область
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область - ред.) уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал он.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
харьковская область
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, николаевская область, украина, игорь конашенков
10:55 10.04.2022 (обновлено: 10:59 10.04.2022)
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Конашенков: российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом