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Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 10.04.2022
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:55
2022-04-10T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
харьковская область
николаевская область
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область - ред.) уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал он.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
харьковская область
николаевская область
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безопасность, харьковская область, николаевская область, украина, игорь конашенков
10:55 10.04.2022 (обновлено: 10:59 10.04.2022)
 
Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300

Конашенков: российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область - ред.) уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьХарьковская областьНиколаевская областьУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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