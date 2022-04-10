https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 10.04.2022

Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300

Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:55

2022-04-10T10:55

2022-04-10T10:59

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

харьковская область

николаевская область

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России высокоточными авиационными ракетами уничтожили украинские комплексы ПВО С-300 в Николаевской и Харьковской областях, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев (Харьковская область - ред.) уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - сказал он.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

харьковская область

николаевская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, николаевская область, украина, игорь конашенков