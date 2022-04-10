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ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753057.html
ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку
ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку - РИА Новости, 10.04.2022
ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку
Средства ПВО ДНР предотвратили удар "Точкой-У", сообщила Народная милиция республики в телеграм-канале. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:44
2022-04-10T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Средства ПВО ДНР предотвратили удар "Точкой-У", сообщила Народная милиция республики в телеграм-канале. Отмечается, что в настоящее время выясняется место падения обломков и нанесенный ущерб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:44 10.04.2022 (обновлено: 11:20 10.04.2022)
 
ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку

Народная милиция ДНР предотвратила попытку ВСУ нанести удар, используя "Точку-У"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости
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Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Средства ПВО ДНР предотвратили удар "Точкой-У", сообщила Народная милиция республики в телеграм-канале.

"Сегодня ночью средствами ПВО Народной милиции ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время выясняется место падения обломков и нанесенный ущерб.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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