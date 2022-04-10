https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753057.html

ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку

ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку - РИА Новости, 10.04.2022

ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку

Средства ПВО ДНР предотвратили удар "Точкой-У", сообщила Народная милиция республики в телеграм-канале. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:44

2022-04-10T10:44

2022-04-10T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Средства ПВО ДНР предотвратили удар "Точкой-У", сообщила Народная милиция республики в телеграм-канале. Отмечается, что в настоящее время выясняется место падения обломков и нанесенный ущерб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии