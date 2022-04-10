https://ria.ru/20220410/ukraina-1782752525.html

"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников

"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников - РИА Новости, 10.04.2022

"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников

"Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, ранее удерживавшихся на Украине, и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:38

2022-04-10T10:38

2022-04-10T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, ранее удерживавшихся на Украине, и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении."Мы подтверждаем возвращение и благодарны всем, кто участвовал в освобождении наших коллег. Ждем, что после отдыха и восстановления они вернутся в свой коллектив", - заявил журналистам официальный представитель "Росатома".Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что утром в воскресенье в Россию возвращены четыре сотрудника "Росатома", удерживавшихся на Украине, а также военнослужащие РФ, попавшие в плен.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220401/aes-1781340624.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"