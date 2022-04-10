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"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782752525.html
"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников
"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников - РИА Новости, 10.04.2022
"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников
"Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, ранее удерживавшихся на Украине, и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:38
2022-04-10T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, ранее удерживавшихся на Украине, и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении."Мы подтверждаем возвращение и благодарны всем, кто участвовал в освобождении наших коллег. Ждем, что после отдыха и восстановления они вернутся в свой коллектив", - заявил журналистам официальный представитель "Росатома".Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что утром в воскресенье в Россию возвращены четыре сотрудника "Росатома", удерживавшихся на Украине, а также военнослужащие РФ, попавшие в плен.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию.
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общество, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
10:38 10.04.2022 (обновлено: 11:03 10.04.2022)
 
"Росатом" подтвердил возвращение в Россию удерживаемых Украиной сотрудников

"Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех сотрудников, удерживаемых на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" подтвердил возвращение в Россию четырех своих сотрудников, ранее удерживавшихся на Украине, и поблагодарил всех, кто участвовал в их освобождении.
"Мы подтверждаем возвращение и благодарны всем, кто участвовал в освобождении наших коллег. Ждем, что после отдыха и восстановления они вернутся в свой коллектив", - заявил журналистам официальный представитель "Росатома".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что утром в воскресенье в Россию возвращены четыре сотрудника "Росатома", удерживавшихся на Украине, а также военнослужащие РФ, попавшие в плен.
Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Лихачев назвал задержание сотрудников "Росатома" на Украине беззаконием
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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