https://ria.ru/20220410/ukraina-1782750422.html

Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"

Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 10.04.2022

Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"

В Россию вернулись четыре сотрудника Росатома, удерживаемые на Украине, а также военнослужащие, попавшие в плен, написала в своем Telegram-канале уполномоченный РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:14

2022-04-10T10:14

2022-04-10T15:40

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

ровенская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Россию вернулись четыре сотрудника Росатома, удерживаемые на Украине, а также военнослужащие, попавшие в плен, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие", - заявила она.Также Москалькова рассказала, что сотрудники компании должны были вернуться в Россию 16 марта, но этого не произошло, а их "телефоны молчали, каких-либо вразумительных ответов о их местонахождении получить не удалось".После начала поисков и работы по их возвращению 25 марта в интернете было опубликовано видео, на котором российские специалисты удерживались вооруженными людьми."После серии переговоров с украинской стороной удалось убедиться, что наши граждане живы, установить местонахождение, была определена дата российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Однако в последний момент сотрудники Росатома были из него исключены украинской стороной. Выясняли причины, искали новые форматы решения вопроса об обмене", - пояснила омбудсмен.Она отметила, что наши граждане были возвращены на родину благодаря совместной работе с Минобороны РФ, МИД России, Росатомом.По данным Москальковой, сотрудники госкорпорации сейчас находятся в Москве, после отдыха и восстановления они вернутся к работе.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220401/aes-1781340624.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782752525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, ровенская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр