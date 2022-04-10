https://ria.ru/20220410/ukraina-1782750422.html
Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"
Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 10.04.2022
Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"
В Россию вернулись четыре сотрудника Росатома, удерживаемые на Украине, а также военнослужащие, попавшие в плен, написала в своем Telegram-канале уполномоченный РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:14
2022-04-10T10:14
2022-04-10T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
ровенская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Россию вернулись четыре сотрудника Росатома, удерживаемые на Украине, а также военнослужащие, попавшие в плен, написала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие", - заявила она.Также Москалькова рассказала, что сотрудники компании должны были вернуться в Россию 16 марта, но этого не произошло, а их "телефоны молчали, каких-либо вразумительных ответов о их местонахождении получить не удалось".После начала поисков и работы по их возвращению 25 марта в интернете было опубликовано видео, на котором российские специалисты удерживались вооруженными людьми."После серии переговоров с украинской стороной удалось убедиться, что наши граждане живы, установить местонахождение, была определена дата российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Однако в последний момент сотрудники Росатома были из него исключены украинской стороной. Выясняли причины, искали новые форматы решения вопроса об обмене", - пояснила омбудсмен.Она отметила, что наши граждане были возвращены на родину благодаря совместной работе с Минобороны РФ, МИД России, Росатомом.По данным Москальковой, сотрудники госкорпорации сейчас находятся в Москве, после отдыха и восстановления они вернутся к работе.Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию.
https://ria.ru/20220401/aes-1781340624.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782752525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, ровенская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
10:14 10.04.2022 (обновлено: 15:40 10.04.2022)
Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"
Москалькова сообщила об обмене пленными между Россией и Украиной вечером 9 апреля
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
В Россию вернулись четыре сотрудника Росатома, удерживаемые на Украине, а также военнослужащие, попавшие в плен, написала в своем Telegram-канале
уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома
и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие", - заявила она.
Также Москалькова рассказала, что сотрудники компании должны были вернуться в Россию 16 марта, но этого не произошло, а их "телефоны молчали, каких-либо вразумительных ответов о их местонахождении получить не удалось".
После начала поисков и работы по их возвращению 25 марта в интернете было опубликовано видео, на котором российские специалисты удерживались вооруженными людьми.
"После серии переговоров с украинской стороной удалось убедиться, что наши граждане живы, установить местонахождение, была определена дата российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Однако в последний момент сотрудники Росатома были из него исключены украинской стороной. Выясняли причины, искали новые форматы решения вопроса об обмене", - пояснила омбудсмен.
Она отметила, что наши граждане были возвращены на родину благодаря совместной работе с Минобороны РФ, МИД России, Росатомом.
По данным Москальковой, сотрудники госкорпорации сейчас находятся в Москве, после отдыха и восстановления они вернутся к работе.
Сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома) Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин 23 февраля доставили груз на Ровенскую АЭС
на Украине
в соответствии с контрактными обязательствами. С тех пор российские специалисты не могли вернуться в Россию
.