https://ria.ru/20220410/ukraina-1782750061.html
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:09
2022-04-10T10:09
2022-04-10T10:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220410/dokumenty-1782745966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
10:09 10.04.2022 (обновлено: 10:13 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР с применением "Градов"
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает
представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.30.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.