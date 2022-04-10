https://ria.ru/20220410/ukraina-1782747876.html

Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ

Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022

Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ

Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:47

2022-04-10T09:47

2022-04-10T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

россия

безопасность

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор"."Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки", — гласит описание к видео.В ролике демонстрируется заряжание неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров в пусковые устройства, подвешенные на вертолет. Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского военного ведомства, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/rosgvardiya-1781912974.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение колонны боевой техники ВСУ вертолетами Ка-52. Видео Минобороны России Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор". 2022-04-10T09:47 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", россия, безопасность, признание днр и лнр в россии