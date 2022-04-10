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Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782747876.html
Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ
Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор". РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:47
2022-04-10T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
россия
безопасность
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор"."Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки", — гласит описание к видео.В ролике демонстрируется заряжание неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров в пусковые устройства, подвешенные на вертолет. Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского военного ведомства, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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353
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Уничтожение колонны боевой техники ВСУ вертолетами Ка-52. Видео Минобороны России
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор".
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вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", россия, безопасность, признание днр и лнр в россии
09:47 10.04.2022 (обновлено: 10:49 10.04.2022)
 
Российские Ка-52 уничтожили колонну техники ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения колонны техники ВСУ двумя вертолетами Ка-52

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения колонны боевой бронированной техники украинских войск двумя ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор".
"Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки", — гласит описание к видео.
В ролике демонстрируется заряжание неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров в пусковые устройства, подвешенные на вертолет. Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского военного ведомства, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"РоссияБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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