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СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине - РИА Новости, 10.04.2022
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https://ria.ru/20220410/ukraina-1782745301.html
СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине
СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине - РИА Новости, 10.04.2022
СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине
Служба безопасности Украины боялась сотрудничества казачьих организаций Херсонской области и Херсонской епархии Украинской православной церкви, видя в этом... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:16
2022-04-10T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсон
херсонская область
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины боялась сотрудничества казачьих организаций Херсонской области и Херсонской епархии Украинской православной церкви, видя в этом якобы угрозу целостности украинского государства, следует из документов СБУ.В распоряжение представителей силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы СБУ под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 26 апреля 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Атаман".Как отмечалось в справке, "Атаман" сообщил, что на территории Свято-Духовского кафедрального собора в Херсоне планировалось 1 мая 2021 провести посвящение и принятие казачьей присяги. В мероприятии предполагалось участие свыше 30 человек.Согласно справке, эта информация относилась к перечню угроз "разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и/или деятельности организаций, отдельных групп и лиц, направленной на нарушение территориальной деятельности государства". При этом не пояснялось, как совместное мероприятие казаков и Херсонской епархии УПЦ может угрожать целостности Украины.В настоящий момент не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины по Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.Позже тот же сотрудник рассказал РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием храмов из соображений безопасности.Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html
https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html
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украина
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в мире, украина, херсон, херсонская область , украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
09:16 10.04.2022
 
СБУ считала сотрудничество казаков с УПЦ в Херсоне угрозой Украине

СБУ боялась сотрудничества казаков с УПЦ в Херсоне, видя в этом угрозу целостности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ХЕРСОН, 10 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины боялась сотрудничества казачьих организаций Херсонской области и Херсонской епархии Украинской православной церкви, видя в этом якобы угрозу целостности украинского государства, следует из документов СБУ.
В распоряжение представителей силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы СБУ под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела были эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.
Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.
Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них – справка о состоявшейся 26 апреля 2021 года конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом "Атаман".
Как отмечалось в справке, "Атаман" сообщил, что на территории Свято-Духовского кафедрального собора в Херсоне планировалось 1 мая 2021 провести посвящение и принятие казачьей присяги. В мероприятии предполагалось участие свыше 30 человек.
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Согласно справке, эта информация относилась к перечню угроз "разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и/или деятельности организаций, отдельных групп и лиц, направленной на нарушение территориальной деятельности государства". При этом не пояснялось, как совместное мероприятие казаков и Херсонской епархии УПЦ может угрожать целостности Украины.
В настоящий момент не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
Ранее бывший сотрудник службы безопасности Украины по Херсонской области рассказал РИА Новости, что СБУ несколько лет давит на Украинскую православную церковь Московского патриархата и устраивает провокации, чтобы усилить раскол между российской и украинской общинами и разжечь русофобские настроения.
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Позже тот же сотрудник рассказал РИА Новости, что курировавший ранее православное направление сотрудник СБУ по Херсонской области Алексей Паламарчук вымогал деньги у священнослужителей Херсонской епархии УПЦ МП, мотивируя необходимостью материальной поддержки участников АТО (так в Киеве называют войну против ЛНР и ДНР). При этом сотрудник спецслужбы оказывал давление на священнослужителей, угрожая закрытием храмов из соображений безопасности.
Для давления на священнослужителей и прихожан УПЦ МП украинские силовики под предлогом антитеррористических учений закладывали в пакетах макеты взрывчатки и эвакуировали граждан во время службы, рассказал собеседник агентства.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
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Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
В середине марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
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