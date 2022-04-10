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В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно" - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html
В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"
В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно" - РИА Новости, 10.04.2022
В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"
В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:17
2022-04-10T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба безопасности украины
запорожская область
украинская православная церковь
херсонская область
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ХЕРСОН, 10 апр — РИА Новости. В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области.Часть документов связана с работой силовиков с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийски настроенные.Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле — мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом "совершенно секретно" составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.Как следует из названий документов, они поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ "Синтез-Херсон".Сейчас не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.В середине марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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запорожская область
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в мире, служба безопасности украины, запорожская область, украинская православная церковь, херсонская область
08:17 10.04.2022 (обновлено: 10:32 10.04.2022)
 
В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"

Российские военные обнаружили в Херсоне секретные документы СБУ с агентурными данными

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 10 апр — РИА Новости. В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.
Это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области.
Часть документов связана с работой силовиков с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийски настроенные.
Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле — мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом "совершенно секретно" составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
Как следует из названий документов, они поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ "Синтез-Херсон".
Сейчас не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.
В середине марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСлужба безопасности УкраиныЗапорожская областьУкраинская православная церковьХерсонская область
 
 
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