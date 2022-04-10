https://ria.ru/20220410/ukraina-1782741615.html

В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"

В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно" - РИА Новости, 10.04.2022

В Херсоне обнаружили документы СБУ под грифом "совершенно секретно"

В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:17

2022-04-10T08:17

2022-04-10T10:32

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ХЕРСОН, 10 апр — РИА Новости. В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали оперативные документы службы безопасности Украины под грифом "совершенно секретно". Отдельные дела эксклюзивно предоставлены в распоряжение РИА Новости.Это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области.Часть документов связана с работой силовиков с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийски настроенные.Несколько документов, касающихся работы СБУ со своей херсонской агентурой, в апреле — мае 2021 года подписывал старший оперуполномоченный 3-го сектора ВЗНД СБУ по Херсонской области старший лейтенант Богдан Форостий. Одну из бумаг под грифом "совершенно секретно" составили на имя временно исполнявшего обязанности начальника ВЗНД СБУ по Херсонской области майора Олега Кривого.Как следует из названий документов, они поступали в региональный банк данных единой системы информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности СБУ "Синтез-Херсон".Сейчас не все документы доступны для публикации. Российские специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.В середине марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов сообщил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, служба безопасности украины, запорожская область, украинская православная церковь, херсонская область