https://ria.ru/20220410/uchitel-1782792443.html

В Чехии начали писать доносы за поддержку России

В Чехии начали писать доносы за поддержку России - РИА Новости, 10.04.2022

В Чехии начали писать доносы за поддержку России

Чешский портал Aktuálně опубликовал материал о школьном учителе, выступившем в поддержку России. Мужчиной, как утверждается в статье, заинтересовались... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:50

2022-04-10T18:50

2022-04-10T21:03

в мире

чехия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97202/52/972025270_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9bfc9137012a7eb1443186a363fddd38.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Чешский портал Aktuálně опубликовал материал о школьном учителе, выступившем в поддержку России. Мужчиной, как утверждается в статье, заинтересовались правоохранительные органы — по "наводке" со стороны третьего лица."Ему грозит тюремное заключение. Заместитель главы региона по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя", — говорится в публикации.Нападкам и доносам подверглась и партия, в которой состоит педагог. При этом в материале указывается, что на занятиях с детьми преподаватель аполитичен: он помогает школьникам научиться выявлять причинно-следственные связи и предлагает сформировать на их основе собственное мнение. Профессионализм мужчины подтверждает и директор, который, однако, также поспешил выразить несогласие с позицией своего подчиненного.Тем не менее, авторы публикации со ссылкой на "специалиста в области образования и дезинформации" сообщают, что в стране учителей с подобными мнениями немало.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220410/germaniya-1782785360.html

чехия

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, чехия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс