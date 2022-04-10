https://ria.ru/20220410/uchitel-1782792443.html
В Чехии начали писать доносы за поддержку России
В Чехии начали писать доносы за поддержку России - РИА Новости, 10.04.2022
В Чехии начали писать доносы за поддержку России
Чешский портал Aktuálně опубликовал материал о школьном учителе, выступившем в поддержку России. Мужчиной, как утверждается в статье, заинтересовались... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:50
2022-04-10T18:50
2022-04-10T21:03
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Чешский портал Aktuálně опубликовал материал о школьном учителе, выступившем в поддержку России. Мужчиной, как утверждается в статье, заинтересовались правоохранительные органы — по "наводке" со стороны третьего лица."Ему грозит тюремное заключение. Заместитель главы региона по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя", — говорится в публикации.Нападкам и доносам подверглась и партия, в которой состоит педагог. При этом в материале указывается, что на занятиях с детьми преподаватель аполитичен: он помогает школьникам научиться выявлять причинно-следственные связи и предлагает сформировать на их основе собственное мнение. Профессионализм мужчины подтверждает и директор, который, однако, также поспешил выразить несогласие с позицией своего подчиненного.Тем не менее, авторы публикации со ссылкой на "специалиста в области образования и дезинформации" сообщают, что в стране учителей с подобными мнениями немало.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
https://ria.ru/20220410/germaniya-1782785360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:50 10.04.2022 (обновлено: 21:03 10.04.2022)
В Чехии начали писать доносы за поддержку России
Aktuálně: на чешского учителя написали донос из-за поддержки России
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Чешский портал Aktuálně
опубликовал материал о школьном учителе, выступившем в поддержку России. Мужчиной, как утверждается в статье, заинтересовались правоохранительные органы — по "наводке" со стороны третьего лица.
"Ему грозит тюремное заключение. Заместитель главы региона по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя", — говорится в публикации.
Нападкам и доносам подверглась и партия, в которой состоит педагог. При этом в материале указывается, что на занятиях с детьми преподаватель аполитичен: он помогает школьникам научиться выявлять причинно-следственные связи и предлагает сформировать на их основе собственное мнение. Профессионализм мужчины подтверждает и директор, который, однако, также поспешил выразить несогласие с позицией своего подчиненного.
Тем не менее, авторы публикации со ссылкой на "специалиста в области образования и дезинформации" сообщают, что в стране учителей с подобными мнениями немало.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>