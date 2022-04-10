https://ria.ru/20220410/ucheniya-1782771703.html

В Литве начались совместные с США учения военных инженеров

В Литве начались совместные с США учения военных инженеров - РИА Новости, 10.04.2022

В Литве начались совместные с США учения военных инженеров

В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022", сообщает пресс-служба литовской армии. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:23

2022-04-10T14:23

2022-04-10T14:23

сша

пабраде

признание днр и лнр в россии

нато

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022", сообщает пресс-служба литовской армии."На полигоне... в Пабраде начались международные военно-инженерные учения "Инженерный гром 2022", в ходе которых инженеры литовской армии тренируются совместно с коллегами из войск США и добровольческих сил. Основная цель учений - выполнить задачи инженерной поддержки маневренных объединений во время военных операции и улучшить взаимодействие подразделений", - говорится в сообщении.Отмечается, что основной тренировочной аудиторией учений являются бойцы инженерной роты постоянной обязательной начальной военной службы. Учения проводятся с 2013 года.

https://ria.ru/20220410/nato-1782730929.html

сша

пабраде

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, пабраде, признание днр и лнр в россии, нато, в мире