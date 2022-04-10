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В Литве начались совместные с США учения военных инженеров - РИА Новости, 10.04.2022
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В Литве начались совместные с США учения военных инженеров
В Литве начались совместные с США учения военных инженеров - РИА Новости, 10.04.2022
В Литве начались совместные с США учения военных инженеров
В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022", сообщает пресс-служба литовской армии. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:23
2022-04-10T14:23
сша
пабраде
признание днр и лнр в россии
нато
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022", сообщает пресс-служба литовской армии."На полигоне... в Пабраде начались международные военно-инженерные учения "Инженерный гром 2022", в ходе которых инженеры литовской армии тренируются совместно с коллегами из войск США и добровольческих сил. Основная цель учений - выполнить задачи инженерной поддержки маневренных объединений во время военных операции и улучшить взаимодействие подразделений", - говорится в сообщении.Отмечается, что основной тренировочной аудиторией учений являются бойцы инженерной роты постоянной обязательной начальной военной службы. Учения проводятся с 2013 года.
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сша, пабраде, признание днр и лнр в россии, нато, в мире
14:23 10.04.2022
 
В Литве начались совместные с США учения военных инженеров

В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022"

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Литве начались совместные с США учения инженерных войск "Инженерный гром 2022", сообщает пресс-служба литовской армии.
"На полигоне... в Пабраде начались международные военно-инженерные учения "Инженерный гром 2022", в ходе которых инженеры литовской армии тренируются совместно с коллегами из войск США и добровольческих сил. Основная цель учений - выполнить задачи инженерной поддержки маневренных объединений во время военных операции и улучшить взаимодействие подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной тренировочной аудиторией учений являются бойцы инженерной роты постоянной обязательной начальной военной службы. Учения проводятся с 2013 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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СШАПабрадеПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНАТОВ мире
 
 
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