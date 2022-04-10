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"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США

"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США - РИА Новости, 10.04.2022

"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T03:30

2022-04-10T03:30

2022-04-10T03:33

россия

иран

сша

в мире

саудовская аравия

венесуэла

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка сохранила бы свою энергонезависимость и опережала по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.На митинге в штате Северная Каролина Трамп оспорил излюбленный тезис нынешней администрации, которая пытается переложить ответственность за инфляцию на российские власти и называет в официальных документа рекордный всплеск цен на топливо "подорожанием Путина".Он напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил дешевле двух долларов, тогда как сейчас цена поднялась выше четырех. "Вы знаете, что сейчас все говорят? Дорогая, давай купим машину поменьше? Нам больше не нравятся эти большие машины. Мы хотим настолько маленькие, насколько возможно", — сказал Трамп.В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российской энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями."Помните энергетическую независимость? У нас так много всего было. Мы могли бы за год вдвое превзойти Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых", — сказал Трамп, обвинив Байдена в планах закупать нефть в Иране и Венесуэле, которые остаются под жесткими санкциями.

https://ria.ru/20220406/oshibka-1781993679.html

россия

иран

сша

саудовская аравия

венесуэла

вашингтон

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россия, иран, сша, в мире, саудовская аравия, венесуэла, дональд трамп, джо байден, вашингтон