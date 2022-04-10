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"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США - РИА Новости, 10.04.2022
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"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США
"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США - РИА Новости, 10.04.2022
"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T03:30
2022-04-10T03:33
россия
иран
сша
в мире
саудовская аравия
венесуэла
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка сохранила бы свою энергонезависимость и опережала по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.На митинге в штате Северная Каролина Трамп оспорил излюбленный тезис нынешней администрации, которая пытается переложить ответственность за инфляцию на российские власти и называет в официальных документа рекордный всплеск цен на топливо "подорожанием Путина".Он напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил дешевле двух долларов, тогда как сейчас цена поднялась выше четырех. "Вы знаете, что сейчас все говорят? Дорогая, давай купим машину поменьше? Нам больше не нравятся эти большие машины. Мы хотим настолько маленькие, насколько возможно", — сказал Трамп.В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российской энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями."Помните энергетическую независимость? У нас так много всего было. Мы могли бы за год вдвое превзойти Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых", — сказал Трамп, обвинив Байдена в планах закупать нефть в Иране и Венесуэле, которые остаются под жесткими санкциями.
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россия, иран, сша, в мире, саудовская аравия, венесуэла, дональд трамп, джо байден, вашингтон
03:30 10.04.2022 (обновлено: 03:33 10.04.2022)
 
"Отправил в небеса": Трамп обвинил Байдена в росте цен на бензин в США

Экс-президент США Трамп: Байден запустил рост цен на бензин задолго до событий на Украине

© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка сохранила бы свою энергонезависимость и опережала по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию.
На митинге в штате Северная Каролина Трамп оспорил излюбленный тезис нынешней администрации, которая пытается переложить ответственность за инфляцию на российские власти и называет в официальных документа рекордный всплеск цен на топливо "подорожанием Путина".

"Задолго до Украины Байден отправил цены на бензин ввысь своей ультралевой... энергетической политикой, вдохновленной социалистической шуткой, известной как Зеленый новый курс. Ветряные мельницы, ветряные мельницы, мы хотим повсюду ветряные мельницы... Если вы живете рядом с ветряной мельницей, ваш дом практически ничего не стоит, они убивают всех птиц, уничтожают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики", — сказал Трамп.

Он напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил дешевле двух долларов, тогда как сейчас цена поднялась выше четырех. "Вы знаете, что сейчас все говорят? Дорогая, давай купим машину поменьше? Нам больше не нравятся эти большие машины. Мы хотим настолько маленькие, насколько возможно", — сказал Трамп.
В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российской энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.
"Помните энергетическую независимость? У нас так много всего было. Мы могли бы за год вдвое превзойти Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых", — сказал Трамп, обвинив Байдена в планах закупать нефть в Иране и Венесуэле, которые остаются под жесткими санкциями.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 04:59
Названа величайшая ошибка Байдена на Украине
 
РоссияИранСШАВ миреСаудовская АравияВенесуэлаДональд ТрампДжо БайденВашингтон
 
 
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