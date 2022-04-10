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Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива - РИА Новости, 10.04.2022
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Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива
Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива - РИА Новости, 10.04.2022
Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что расследование удара ракетой "Точка-У" по Краматорску в Донецкой области покажет... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:02
2022-04-10T13:02
в мире
донецкая народная республика
краматорск
киевская область
харьковская область
денис пушилин
илья кива
эдуард басурин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что расследование удара ракетой "Точка-У" по Краматорску в Донецкой области покажет причастность украинских войск к нему, поэтому Киев решил забыть о нем.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Теракт, произошедший в Краматорске, власть (Владимира) Зеленского решила, замалчивая, просто забыть. Понимая, что даже поверхностное разбирательство покажет прямое участие в нем ВСУ. Серийный номер ракеты, убившей десятки мирных людей, и траектория полёта, указывающая на место пуска, подтверждает, что данное страшное преступление совершила доблестная украинская армия", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, поэтому украинские и западные СМИ переключились "на более удобную постановку - "Буча", фото и видео из этого города РФ ранее назвала провокацией и инсценировкой.Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что нужно быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Украины.По заявлению МО РФ, киевский режим, по подтвержденным данным, готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Ирпень Киевской области. Минобороны РФ ранее также сообщало о подготовке Киевом провокации с хлором в Харьковской области.
https://ria.ru/20220408/vsu-1782592979.html
донецкая народная республика
краматорск
киевская область
харьковская область
россия
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в мире, донецкая народная республика, краматорск, киевская область, харьковская область, денис пушилин, илья кива, эдуард басурин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:02 10.04.2022
 
Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива

Кива: Киев понимает, что расследование по Краматорску покажет его причастность к теракту

© REUTERS / StringerОбломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Обломки ракеты Точка-У в Краматорске - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Stringer
Обломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что расследование удара ракетой "Точка-У" по Краматорску в Донецкой области покажет причастность украинских войск к нему, поэтому Киев решил забыть о нем.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
"Теракт, произошедший в Краматорске, власть (Владимира) Зеленского решила, замалчивая, просто забыть. Понимая, что даже поверхностное разбирательство покажет прямое участие в нем ВСУ. Серийный номер ракеты, убившей десятки мирных людей, и траектория полёта, указывающая на место пуска, подтверждает, что данное страшное преступление совершила доблестная украинская армия", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, поэтому украинские и западные СМИ переключились "на более удобную постановку - "Буча", фото и видео из этого города РФ ранее назвала провокацией и инсценировкой.
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 18:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что и ранее Донецк, заявил Басурин
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что нужно быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Украины.
По заявлению МО РФ, киевский режим, по подтвержденным данным, готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Ирпень Киевской области. Минобороны РФ ранее также сообщало о подготовке Киевом провокации с хлором в Харьковской области.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКраматорскКиевская областьХарьковская областьДенис ПушилинИлья КиваЭдуард БасуринРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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