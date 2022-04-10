https://ria.ru/20220410/tanki-1782754615.html

За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков

За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков - РИА Новости, 10.04.2022

За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков

За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:03

2022-04-10T11:03

2022-04-10T11:03

в мире

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков