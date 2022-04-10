https://ria.ru/20220410/tanki-1782754615.html
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков - РИА Новости, 10.04.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков
За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:03
2022-04-10T11:03
2022-04-10T11:03
в мире
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779516858_0:92:3190:1886_1920x0_80_0_0_0545a62e7b88716f5294c2fd9d497206.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782753686.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779516858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4e6cdfd03cf836611c54fcef37a261d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков
Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков