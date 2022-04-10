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За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков - РИА Новости, 10.04.2022
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За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков - РИА Новости, 10.04.2022
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков
За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:03
2022-04-10T11:03
в мире
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:03 10.04.2022
 
За время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков

Минобороны: за время спецоперации ВС России уничтожили свыше 2050 украинских танков

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За время проведения российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 2050 украинских танков и других бронемашин, заявил на брифинге в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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В миреУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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