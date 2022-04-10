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ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова" - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/sukhogruz-1782737645.html
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова" - РИА Новости, 10.04.2022
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"
Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T06:35
2022-04-10T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
мариуполь
украина
в мире
батальон "азов"
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Как рассказали в ведомстве, в темное время суток приписанный к мальтийскому порту Валетта украинский сухогруз "Апачи" под флагом средиземноморского государства шел в караване судов из Таганрогского залива в сторону Керченского пролива, однако неожиданно совершил попытку прийти на помощь националистам.При этом судно не отвечало на требования пограничных российских кораблей выйти по международному каналу на связь. Также безрезультатной оказалась и выполненная по курсу движения сухогруза предупредительная артиллерийская стрельба. В то же время судно вело радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе", а на берегу зажглись сигнальные костры.После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.Как уточнил Конашенков, в результате инцидента экипаж судна не пострадал, команда сама потушила возгорание на борту. После досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск.Бои за МариупольНа момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили населенный пункт, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы России и ДНР ведут бои за окончательное освобождение Мариуполя. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбудили уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас Мариуполь освобожден на 98 процентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/dopros-1782643087.html
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
мариуполь
украина
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Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова"
Конашенков сообщил об обстреле судна, пытавшегося эвакуировать главарей "Азова"
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донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, украина, в мире, батальон "азов", игорь конашенков
06:35 10.04.2022 (обновлено: 08:42 10.04.2022)
 
ВС России открыли огонь по судну, которое пыталось вывезти лидеров "Азова"

Минобороны сообщило о попытке Киева вывезти командиров "Азова" на сухогрузе из Мариуполя

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украинские власти попытались эвакуировать руководителей нацистов из Мариуполя по морю на сухогрузе, но российские корабли нанесли удар по судну, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как рассказали в ведомстве, в темное время суток приписанный к мальтийскому порту Валетта украинский сухогруз "Апачи" под флагом средиземноморского государства шел в караване судов из Таганрогского залива в сторону Керченского пролива, однако неожиданно совершил попытку прийти на помощь националистам.
"В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь", — рассказал генерал.
При этом судно не отвечало на требования пограничных российских кораблей выйти по международному каналу на связь. Также безрезультатной оказалась и выполненная по курсу движения сухогруза предупредительная артиллерийская стрельба. В то же время судно вело радиообмен, передавая сообщения "Я "Маньяк", иду к тебе", а на берегу зажглись сигнальные костры.
"Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части", — сообщил официальный представитель Минобороны.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Как уточнил Конашенков, в результате инцидента экипаж судна не пострадал, команда сама потушила возгорание на борту. После досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск.
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Бои за Мариуполь

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили населенный пункт, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы России и ДНР ведут бои за окончательное освобождение Мариуполя. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбудили уголовное дело.
Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас Мариуполь освобожден на 98 процентов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)МариупольУкраинаВ миреБатальон "Азов"Игорь Конашенков
 
 
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